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【新冠肺炎】無法踎低、只能跳高1厘米　新冠肺炎恐怖後遺症曝光

社會熱點 21:28 2020/03/01

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新型冠狀病毒肺炎（又稱新冠肺炎、武漢肺炎）疫情仍在蔓延，隨着治癒出院個案增加，新冠肺炎的恐怖後遺症也陸續曝光。浙江杭州首宗確診患者已出院，但32歲的他卻要面對嚴重後遺症。

新型冠狀病毒肺炎（又稱新冠肺炎、武漢肺炎）疫情仍在蔓延，隨着治癒出院個案增加，新冠肺炎的恐怖後遺症也陸續曝光。浙江杭州首宗確診患者已出院，但32歲的他卻要面對嚴重後遺症：肺功能嚴重受損，無法蹲下和長時間走路，只能跳起1厘米。

根據《杭州都市快報》與《澎湃快報》報道，現年僅32歲的黃男正值人生壯年，他1月14日與同事一起前往武漢出差，17日與同事一起返回杭州。

患者曾路經武漢華南海鮮市場

由於黃男的居所距離杭州東站比較近，於是他便獨自一人購買返回該站的車票；他當天與被認為是疫症源頭之一的武漢華南海鮮市場擦身而過，前往漢口車站乘車返家。

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至18日下午，黃男發現身體有些無力，同時還出現發燒的跡象，他就趕緊從公司回家休息，隔天（19日）起床後，發現症狀依舊沒有消失。

因此他在吃過午餐後便前往浙大醫院檢測，結果對新冠肺炎檢測呈現陽性；當日下午他就留在醫院進行隔離，經過多天的治療，他終於在2月12日康復出院，隨後被轉到集中隔離、進行14天的隔離，直至2月27日早上9點半，才領到解除醫學觀察通知書。

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雖然已治癒、結束隔離的生活，但黃姓男子的噩夢或許未結束。他說：

我現在肺部的損傷，比重症病人還嚴重，因為病毒吸入量很大。以我現在的身體情況，還沒法工作。我沒法下蹲（踎下），也不能長時間走路，起跳只能跳1厘米高。長時間走路的話，腿部很痠，很悶。

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黃姓男子表示，剛出院時行動不是「很利索」。在酒店隔離期間，他就常常自己做些有氧運動，像是原地踏步、擴胸、壓腿等。

如今終於結束隔離，他說，現在最想做的事就是，等身體再好一些，回去浙江諸暨老家，看看一歲半的兒子，畢竟父子倆至今已經47天沒見過面了。

責任編輯：伍樂

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傳染病 疫情 治療 後遺症 武漢 肺炎 武漢肺炎 新冠肺炎

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