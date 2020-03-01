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【新冠肺炎】武漢監獄單日增233確診病例 監所防疫成焦點

社會熱點 22:50 2020/03/01

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內地新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，武漢的監獄及看守所單日增加233名武漢肺炎確診病例，使當地在押人員累計確診增至806例。武漢市委書記王忠林表示，必須阻斷疫情在特殊場所蔓延。

中新社報道，武漢市2月29日新增新冠肺炎確診病例565例，其中監所在押人員233例；截至29日，武漢現有確診總數27,700人，其中監所在押人員806人；累計治癒出院19227人，累計死亡2195人。

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報道指出，王忠林29日趕赴武漢市第二看守所、承擔武漢女子監獄患者救治任務的蔡甸區袁家台方艙醫院等地進行調研。

王忠林指出，特殊場所的疫情防控，不僅關乎民警、在押人員的身體健康，也影響著武漢疫情防控大局，千萬不能麻痺大意。他要求獄方騰出獨立監室給疫情防控期間新收押人員，並嚴格開展核酸檢測；做好疫情防控期間的監所安全管理，並堅決阻斷疫情在特殊場所內蔓延。

王忠林還強調，市委政法委要派駐督導組進駐全市各監獄單位，對疫情防控中出現的問題開展督導，推動落實屬地責任；各監獄單位要與武漢市委、市政府簽訂責任狀，一旦出現疫情防控工作不到位的情況，嚴肅追責問責，堅決阻斷疫情在特殊場所內蔓延。

湖北省長：做好刑滿釋放人員集中安置工作

湖北省委副書記、省長王曉東3月1日則前往在荊門市檢查督導監獄系統疫情防控工作。他提出，要嚴格做好刑滿釋放人員集中安置工作，嚴防疫情向外輸出。這是湖北省首次明確提出了刑滿釋放人員的安置方式。

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此前，由武漢女子監獄出獄的一名確診女子，在警車護送下，離開武漢直達北京，監獄管理受到關注。據報道，疫情發生後，在湖北服刑的刑滿釋放人員都是回到戶籍所在地。

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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