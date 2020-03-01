【新冠肺炎．慎入】內地為新冠肺炎患者成功移植肺部　全球首例

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）疫情仍在蔓延，如何醫治新冠肺炎仍是難題。繼血漿療法後，內地醫療團隊日前成為為一名新冠肺炎患者進行肺部移植手述，為全球首宗。病人術後已清醒，移植雙肺功能氧合良好。

根據《北京青年報》報道，59歲男患者來自江蘇省，1月23日發病，3日後確診新冠肺炎，經插管、人工心肺機（ECMO）和藥物治療後，己連續核酸檢測呈陰性，但雙肺功能已嚴重受損。

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▲ 手術前後的肺部X光片。

內地著名肺移植專家、南醫大無錫市人民醫院副院長陳靜瑜上周六為患者進行雙肺移植手術，肺部由腦死亡患者捐贈，在外省獲取經高鐵轉運7小時至無錫。

陳靜瑜表示，接受肺移植手術有3個前提條件，包括：

一是病人經呼吸機及人工肺維持，雙肺呼吸衰竭不可逆

二是核酸檢測連續多次呈陰性

三是其他臟器功能基本正常，全身狀況能夠承受肺移植手術

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▲ 內地著名肺移植專家、南醫大無錫市人民醫院副院長陳靜瑜上周六為患者進行雙肺移植手術，肺部由腦死亡患者捐贈，在外省獲取經高鐵轉運7小時至無錫。

他指出，為新冠肺炎患者做手術風險較大，且醫護人員要在負壓手術室間，全程穿上防護衣做手術，對心理和體力考驗極大。

醫療團隊將密切觀察病人，重點探索此類患者的手術前後期管理，做好移植後抗排異、抗感染後續治療，再總結經驗救治更多晚期的新冠肺炎危重症患者。

責任編輯：伍樂

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