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世衛警告新冠肺炎傳播力強  曝10大典型症狀  發燒仍排第一

社會熱點 04:05 2020/03/02

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世界衛生組織發布中國考察報告，警示新型冠狀病毒有極強傳播力，必須採高標準、並假設全球人口易感染來應對。因不清楚病毒動物來源，已發生疫情地區須考慮復發風險。

世界衛生組織發布中國考察報告，警示新型冠狀病毒有極強傳播力，必須採高標準、並假設全球人口易感染來應對。因不清楚病毒動物來源，已發生疫情地區須考慮復發風險。

世界衛生組織（WHO）當地時間2月28日發布「世衛及中國2019年冠狀病毒疾病聯合專家組考察報告」（WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019），這份40頁的英文報告彙整自2月16日至24日考察結果。

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報告有多項發現，其中認為，病毒特性屬於新發現病原體（pathogen），人類尚無已知的免疫力。這項病毒在人類冠狀病毒中獨一無二，具有高傳播性，且對某些高風險人群具有致命威脅，將造成巨大的社會和經濟破壞。世衛呼籲國際必須以假設全球人口均容易感染病毒來制定應對措施。

蝙蝠似乎是新冠病毒宿主  但中間宿主尚未查明

此外，報告認為，經對病毒全基因組序列比對後顯示，與蝙蝠攜帶的冠狀病毒關係最近，同源性為96%，蝙蝠似乎是這項病毒的宿主，但中間宿主尚未查明。由於不確定來源關聯，因此已發生疫情的地區必須考慮病毒復發的風險。

至於患者會有什麼症狀？截至2月20日共5萬5924例實驗室確診病例中，發現患者前10項典型症狀，包括：

  • 87.9%發燒
  • 67.7%乾咳
  • 38.1%倦怠
  • 33.4%有痰
  • 18.6%呼吸急促
  • 14.8%肌肉或關節痛
  • 13.9%喉嚨痛
  • 13.6%頭痛
  • 11.4%發冷
  • 5%噁心或嘔吐

病毒如何傳播？報告說明，在武漢發現的早期病例被認為是透過動物傳染到人，因為許多人報告有華南海鮮市場暴露史。但截至2月25日，尚未查明動物來源。

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在疫情早期的某個時點，部分病例間產生了人際傳播，導致隨後在一系列控制措施實施前，在社區爆發，首先在湖北省武漢市擴散；再隨著大規模人口流動，進一步擴大到湖北省和中國其他大部分地區。

目前觀察發現，在無防護下，病毒透過飛沫及密切接觸，在感染者和被感染者之間傳播。尚無透過空氣傳播的報告。

兒童病例似乎很少且病情較輕

至於誰會受到最大威脅？文中指出，罹患重症甚至死亡風險最高的族群是60歲以上，及患有高血壓、糖尿病、心血管疾病、慢性呼吸道疾病和癌症等患者。兒童病例似乎很少且病情較輕，19歲以下病例約佔總病例2.4%。

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截至2月20日，在5萬5924例新冠病毒確診病例中，中位數為51歲，77.8%病例介於30至69歲之間，其中51.1%為男性，死亡率隨年齡增加而上升，逾80歲患者死亡率最高。

報告指出，80%確診病例為輕症至中度，患者通常在感染後5至6天出現輕度呼吸道症狀和發燒等症狀。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月26日表示，疫情有變成大流行病的可能性；譚德塞27日宣布中國以外國家的新增病例數首次超過中國，呼籲每個國家都必須做好準備；28日世衛調高病毒在全球傳播風險級別，自「高」上調至「非常高」，與中國同樣級別。

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