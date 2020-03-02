【韓國疫情】新天地教會滲入中國？內地據報有2萬多教徒　官方全面追查

▲ 新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）疫情蔓延全球，南韓新冠肺炎確診病例升破1500例，其中有近600例與大邱市的「新天地耶穌教會」有關。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）疫情蔓延全球，南韓新冠肺炎確診病例升破1500例，其中有近600例與大邱市的「新天地耶穌教會」有關。台灣媒體引述《南華早報》報道，中國內地也有2萬多名「新天地耶穌教會」信徒，且有200多人在疫情爆發前於武漢聚會，官方正對這群人展開調查，並將進行新冠病毒的相關檢測。

台灣東森新聞網引述《南華早報》報道指出，「新天地耶穌教會」在武漢有數百名教徒，11月就有疫情傳言，但沒有人重視，12月疫情爆發後，教會已立即停止了所有的聚會活動，但仍持續在網絡上舉行團契及佈道活動，並有大量教徒在1月下旬農曆新年前離開武漢返家。

內地官方正追查新天地教會群體

武漢一名擔任幼稚園老師的教徒表示，她相信南韓疫情的大爆發與武漢的教會無關，「我不認為病毒來自我們，因為我們武漢的兄弟姐妹都沒有被感染，我不知道其它地方的成員，但至少我們都很健康，沒有人通報染病。」她還強調，「很多中國人都到南韓旅行，都怪罪在我們身上很不公平。」

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對於是否有教友從武漢返回南韓，幼稚園老師拒絕回答，但她也透露，漢口的「聖殿」2年前曾被警方「突襲」，並被烙上「邪教」的標籤。不過，教徒們仍持續以小組的形式在進行崇拜活動，「我們知道韓國疫情爆發後，會有很多負面報道，但並不想公開發言，因為這會牽扯更多麻煩，所以只想等危機度過。」

「新天地耶穌教會」在上海的一名前神職人員也表示，由於教會都以秘密的形式行動，所以當局掃蕩上有一定困難，「上海的教會曾被多次突襲，警方也常關心，但教會仍持續在進行活動，每次集會只有8至10人參與，並在監管放鬆時重新分組。」

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一名密切追蹤「新天地耶穌教會」發展的研究人員指出，當局正在調查一些訪問南韓的教徒，範圍不只限於湖北的那數百名教徒，而是涵蓋全國各省市。

報道：武漢疫情爆發後 內地新天地教會已停

不過，台媒引述報道提到，該名研究人員的說法尚未獲得證實，也不清楚中國2萬名教徒中有多少人接受了檢測。

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報道也指出，消息人士援引一份內部文件表示，教會計劃在今年於中國多招3萬名教徒。

「新天地耶穌教會」全名「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」，由教主李萬熙於1984年3月14日創建，全球教徒超過20萬人，經常被人認為是「異教」團體，並被眾多基督教、天主教團體指為「異端」，爭議性極大。

責任編輯：伍樂

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