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【新冠肺炎】2月財新製造業PMI跌至40.3 創記錄最低

經濟脈搏 11:18 2020/03/02

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受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，2月財新中國製造業採購經理人指數(PMI)降至40.3，大幅下滑10.8個百分點，遠遜於路透調查預估中值45.7，創2004年4月調查開啟以來最低紀錄，並低於2008年11月全球金融危機爆發時的40.9。

疫情導致停工 新訂單指數亦降至有紀錄以來最低

這一走勢與國家統計局製造業PMI一致。國家統計局公布的2月製造業PMI錄得35.7，低於上一個月14.3個百分點，亦創該數據有記錄以來新低。

新冠肺炎衝擊 2月官方PMI劇降至35.7有紀錄新低

財新/Markit周一聯合公布，2月新訂單指數降至有紀錄以來最低，也是2019年7月以來首次落至收縮區間。廠商普遍表示，這與新冠​​疫情導致工廠停工有關。與此同時，受運輸限制和訂單被取消影響，2月新出口訂單指數也大幅下降。

眾多廠商停工或開工不足，導致產量急劇下跌，產出指數降至有紀錄以來最低。分類數據顯示，僅有少數醫療器械相關產品產出有所增加。

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人員流動受到限制，令廠商普遍面臨用工短缺問題。2月中國製造業就業指數錄得有紀錄以來最低。廠商產能壓力加劇，積壓業務量也大幅上升。

由於交通運輸受限、廠商推遲復工，製造業供應鏈受嚴重影響，供應商配送時間指數降至有紀錄以來最低。

受原材料供應困難影響，採購庫存大幅下滑，原材料庫存指數錄得2009年2月以來最低。廠商只能動用原有存貨，導致產成品庫存連續第2個月出現下降。

預期疫情解除後反彈 製造業樂觀度升至5年高點

但主要受疫情防控解除後產量將反彈的預期提振，中國製造業界普遍對未來12個月生產抱有信心，樂觀度升至五年高點。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，新型肺炎疫情席捲全國，導致經濟運行大面積中斷，是2月財新中國製造業PMI下滑的根源。供需兩弱，供應鏈停滯，前期訂單大量積壓，但企業家信心更足。在更加積極的財政和貨幣政策護航下，隨着疫情逐漸得到控制，企業復工加速，經濟具備顯著反彈的條件。

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責任編輯：蒯宇澄

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經濟 疫情 指數 國家統計局 產品 採購 PMI 中國 冠狀病毒 肺炎

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