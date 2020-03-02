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【新冠肺炎】誤將消毒片作口服藥 湖北村官強制村民喝下致人中毒

社會熱點 11:33 2020/03/02

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情仍未完全平息，在重災區湖北省的黃岡市黃梅縣向窯村一組，組長以為疫情防控指揮部下發的二氧化氯環境消毒片是防治新冠病毒的藥物，要求村民服用，並將口服過程拍照記錄以證明完成任務，引發22名村民集體中毒。

當地政府回應稱，主要原因是工作人員銜接不暢導致村民誤服。至3月1日下午，18位村民經治療已出院，另有4人由於年紀偏大、患有其他疾病，繼續留院觀察。

最後經辦人不明消毒片用法 以為要吞服

綜合媒體報道，一張顯示由黃岡市政府發出的、等級為「特急」的電報近日在微博上流傳。通報中，黃岡市長作出批示，「全市都要以此為戒，舉一反三，各項工作要精準、有效」。落款時間為上周五（2月28日）。

網上圖片

同時傳出的還有一張聊天截圖，群組成員稱，黃梅縣人民醫院護士稱「正在搶救一批中毒的人，一個村20多個人，喝了消毒水，說村幹部發的，還要當面喝」，另一成員補充稱「口服過程中，組長還要拍照留痕迹紀錄」。

網上圖片

黃梅縣政府昨（1日）發布通報指出事件經過。2月25日，黃梅鎮向各村社區發放防護物資時，均交代清楚泡騰片的用途及用法，每粒泡騰片兌兩公斤水，用於住戶家中噴灑消毒。2月28日，向窯村一組最後經辦人沒有弄清楚消毒片的正確使用方法，以為是防治新冠病毒的藥物，就告知村民「每人一粒，吞服」，六人吞服時出現不適，更當場吐出，工作人員隨即收回已發放的消毒片。該鎮、村幹部得悉事件後趕到現場，將吞服泡騰片的村民送院治療。

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通報還指，該鎮已全面整改，並開展防控物資發放使用業務培訓。還稱，黃梅縣委、縣政府組織鎮村幹部，對當事人及家屬進行心理疏導，「盡最大努力爭取諒解」。此外，該縣縣委已責成黃梅鎮黨委對相關責任人進行了問責。

截至3月1日24時，湖北省累計報告新冠肺炎確診病例67,103例，其中黃岡市2,905例，是湖北省內累計報告確診病例數量第三高的城市。

責任編輯：伍樂

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