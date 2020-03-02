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【新冠肺炎】深圳首現境外輸入新冠肺炎個案  追查同坐海天快船香港人

社會熱點 12:31 2020/03/02

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新冠肺炎深圳男子當天從香港機場海天碼頭，乘快船－－珠江船務3A109班次前往蛇口。孫男全程佩戴了口罩，回家後沒有外出。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）疫情蔓延全球，病例傳回中國風險加大。深圳當局周日（1日）通報首宗境外輸入的新冠肺炎個案，官方正追蹤曾與這名來自英國、經香港回深圳有接觸的人士，包括與他同坐海天快船（渡輪）的香港、台灣和外籍人士。

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深圳新聞網今天（2日）報道，深圳市衛生健康委員會昨晚通報了這宗個案。據報，患者是孫姓男子，35歲，現居於深圳市福田區福保街道紅樹福苑，近兩年在英國工作。據稱，他是央企中廣核員工。

央企中廣核員工　從香港海天碼頭乘快船

報道指出，2月27日，孫男由英國倫敦飛往香港，航班為國泰CX250；他28日下午抵達香港機場，其後在香港轉搭渡輪前往深圳蛇口碼頭，在碼頭入境時體溫並無異常。

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據了解，孫男是從香港海天碼頭乘快船－－珠江船務3A109班次前往蛇口。孫男全程佩戴了口罩，回家後沒有外出。

2月29日上午，孫男因為發熱、咳嗽，在中山大學附屬第八醫院（福田）就診；3月1日凌晨，深圳市疾控中心最終確定他對新冠病毒疾病（武漢肺炎）檢測呈陽性。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）疫情蔓延全球，病例傳回中國風險加大。深圳當局周日（1日）通報首宗境外輸入的新冠肺炎個案，官方正追蹤曾與這名來自英國、經香港回深圳有接觸的人士，包括與他同坐海天快船（渡輪）的香港、台灣和外籍人士。

目前孫男被轉到深圳市第三人民醫院隔離治療，病情穩定，疾控部門已消毒其住所等區域。

香港機場海天碼頭往珠三角快船暫停營運

經過初步排查，截至3月1日，有93人與孫男有密切接觸，目前有46人被集中隔離，另外的47人是渡輪乘客，當中包括香港、台灣及外籍人士，正在排查中。報道表示，深圳已發函請求異地協查。

全球新冠肺炎確診病例首超中國 世衛譚德塞說「令人擔憂」

事後，珠江客運宣布，即日起暫停由香港國際機場海天碼頭往珠三角各港口的全部航班，直至另行通知。香港衞生防護中心證實，接獲廣東省通報這宗確診病例，但香港通報的同船乘客有70多人，多於深圳通報渡輪上乘客47人。

責任編輯：鄧國強

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