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【新冠肺炎】陳一新：武漢疫情最嚴重階段過去 已踏入中位運行期

社會熱點 12:32 2020/03/02

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內地新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）持續，正在武漢督導疫情防控工作的中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新表示，當前武漢疫情已得到有力控制，抗疫形勢呈現出持續向好的發展趨勢，並從「高位運行期」轉變為「中位運行期」。

指武漢將進入「低位運行期」

陳一新1日表示，相信不久的時日，武漢將會進入每日確診病例雙位數的「低位運行期」，最後進入個位數的尾期。

陳一新又指，目前武漢疑似病例、重症和危重症比例，以及死亡人數都有下降，每日新增確診病例80至90%由疑似病例轉來。除了防控局面由被動應對變成主動出擊，「應檢盡檢」外，病床亦富餘供給，疫情正在得到有力控制，已進入決戰決勝的新階段。

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但陳一新強調，雖然最嚴重的階段已經過去，但武漢仍然是全國疫情流行中心，防控形勢依然嚴峻復雜，「外防輸出、內防擴散」的任務仍很艱巨，不可以盲目樂觀、麻痹大意。

他提出，要高度重視特殊場所的疫情防控工作，避免成為新爆發點，並加強醫護人員的防護措施，以及處理好封城封區帶來的生活保障和社會穩定問題。

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責任編輯：蒯宇澄

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