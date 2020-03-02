【華為5G】華為接觸華盛頓名人尋求提升形象 包括特朗普女婿的律師

美國近來加大對中國電訊商華為的攻勢，擴大了對華為涉嫌違反制裁的現有訴訟，增加了詐騙指控，並對該公司提起了竊取知識產權的新指控。而華為方面則接觸華盛頓的一些知名人士，試圖扭轉外界對該公司的負面看法。

這些知名人士包括代表美國總統特朗普的女婿庫什納(Jared Kushner)的代理律師Abbe Lowell，以及曾擔任《華盛頓郵報》執行主編以及《華爾街日報》總編的Marcus Brauchli等。

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據華爾街日報報道，Brauchli承認曾與華為管理人士會面，但稱自己並非以受薪顧問的身份行事，而且無意這麼做。Brauchli是風投公司North Base Media的管理合夥人，該公司的投資對象以媒體行業為主。

Lowell未回應置評請求。作為律所溫斯頓(Winston & Strawn)的合夥人，他曾代表過一系列知名公職人員，包括前民主黨副總統候選人John Edwards和新澤西州民主黨參議員Bob Menendez。

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報道還引述知情人士稱，華為已經接觸了至少六位這樣的人物以尋求幫助。上述人士稱，本月早些時候，華為接觸的一些人士在其紐約辦公室與華為員工進行了會面，討論該公司策略。

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其他與華為有過接觸的人士也表示，他們討論了該公司在美國面臨的法律和監管障礙，以及如何克服這些阻力。據一位知情人士透露，華為正在考慮聘請此類顧問的可能性，不過不清楚是否會執行。

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據早前報道，華為去年第三季的遊說支出大幅增加，達到176萬美元(約1380萬港元)，聘請了Steptoe & Johnson和Squire Patton Boggs等知名公司。

責任編輯：尹航