【新冠肺炎】連續工作39日 河南36歲醫生袁洋洋心臟驟停去世

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，據內媒報道，河南36歲的醫生袁洋洋在抗疫期間突發心臟驟停去世，此前連續工作39天。

央視報道指，河南寶豐縣中醫院新冠肺炎醫療救治專家組副組長袁洋洋2月28日（上周五）突發心臟驟停，經搶救無效去世，年僅36歲。醫院工作人員表示，袁洋洋此前已連續工作39天，袁洋洋家中遺下兩名年幼孩子，目前相關事宜正在處理中。

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內媒《紅星新聞》報道指，袁洋洋在疫情防控期間，全天候堅守工作崗位39天，夜以繼日，經常吃住在醫院，制定了《關於疫情期間業務分工調整的規定（暫行）》、 《關於暫停部分擇期診療項目的通知》、《關於設置臨時發熱病房、普通病區應急隔離病室的通知》等工作方案和流程。

此外，袁洋洋還組織醫務人員學習防控知識12次；深入一線督導檢查防控流程21次；組織院內專家組會診、討論、處置可疑疑似病例41例，參與縣域內會診2例，協調非發燒危重患者轉診36例。

報道又指，在2月27日晚，袁洋洋在加班制定完《關於應對2020年春節假期後就診高峰的工作方案》等相關文件後返回家中，於2月28日凌晨4時許，突發心臟驟停，經搶救無效去世。

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責任編輯：蒯宇澄

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