  • 20°C
香港時間 : 2020302日 (一) 14:40
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 武漢肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】連續工作39日 河南36歲醫生袁洋洋心臟驟停去世

社會熱點 14:11 2020/03/02

分享：

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，據內媒報道，河南36歲的醫生袁洋洋在抗疫期間突發心臟驟停去世，此前連續工作39天。

央視報道指，河南寶豐縣中醫院新冠肺炎醫療救治專家組副組長袁洋洋2月28日（上周五）突發心臟驟停，經搶救無效去世，年僅36歲。醫院工作人員表示，袁洋洋此前已連續工作39天，袁洋洋家中遺下兩名年幼孩子，目前相關事宜正在處理中。

【新冠肺炎】武漢29歲女醫夏思思殉職 遺下稚子仍盼媽媽回家

【新冠肺炎】前線醫護訴抗疫辛酸 投書《刺針》請求國際醫療支援（更新版）

【新冠肺炎】無法踎低、只能跳高1厘米 新冠肺炎恐怖後遺症曝光

內媒《紅星新聞》報道指，袁洋洋在疫情防控期間，全天候堅守工作崗位39天，夜以繼日，經常吃住在醫院，制定了《關於疫情期間業務分工調整的規定（暫行）》、 《關於暫停部分擇期診療項目的通知》、《關於設置臨時發熱病房、普通病區應急隔離病室的通知》等工作方案和流程。

此外，袁洋洋還組織醫務人員學習防控知識12次；深入一線督導檢查防控流程21次；組織院內專家組會診、討論、處置可疑疑似病例41例，參與縣域內會診2例，協調非發燒危重患者轉診36例。

報道又指，在2月27日晚，袁洋洋在加班制定完《關於應對2020年春節假期後就診高峰的工作方案》等相關文件後返回家中，於2月28日凌晨4時許，突發心臟驟停，經搶救無效去世。

【新冠肺炎】陳一新：武漢疫情最嚴重階段過去 已踏入中位運行期

【新冠肺炎】深圳首現境外輸入新冠肺炎個案  追查同坐海天快船香港人

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

疫情 醫生 武漢 肺炎 發燒 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【新冠肺炎】陳一新：武漢疫情最嚴重階段過去 已踏入中位運行期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】深圳發現首宗輸入病例　搭國泰機由倫敦經香港
【新冠肺炎】深圳發現首宗輸入病例　搭國泰機由倫敦經香港
【新冠肺炎】無法踎低、只能跳高1厘米　新冠肺炎恐怖後遺症曝光
【新冠肺炎】無法踎低、只能跳高1厘米　新冠肺炎恐怖後遺症曝光
【新冠肺炎】意大利區長稱中國人吃活鼠招新冠疫情　結果這樣（有片）
【新冠肺炎】意大利區長稱中國人吃活鼠招新冠疫情　結果這樣（有片）
【新冠肺炎最新情況】內地僅新增202人確診　累計破8萬、2912人死亡（不斷更新）
【新冠肺炎最新情況】內地僅新增202人確診　累計破8萬、2912人死亡（不斷更新）
周子瑜向南韓捐32萬抗新冠肺炎　遭大陸網民罵台獨後　事態神逆轉
周子瑜向南韓捐32萬抗新冠肺炎　遭大陸網民罵台獨後　事態神逆轉