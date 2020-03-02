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【新冠肺炎】疫情影響工廠復工 NASA圖片顯示中國空氣污染程度驟降

經濟脈搏 15:17 2020/03/02

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情衝擊經濟，多地仍未全面復工，工廠生產活動創下破紀錄新低，這又引發連鎖效應。美國太空總署（NASA）表示，最近的衛星圖片顯示，中國上空的空氣污染程度大幅度降低。

二氧化氮主要來源於汽車尾氣和工廠

據BBC（英國廣播公司）報道，太空總署的地圖顯示，中國上空的二氧化氮（NO2）水平含量下降。NASA戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）的空氣質量研究員劉菲（音）在一份聲明中表示：「這是我第一次看到在如此大一片區域因為一個特定事件而出現如此急劇下降。」

中國2月二氧化氮含量顯著低於1月水平（圖片來源：NASA）

二氧化氮是汽車和工廠排放的有害氣體中主要污染物之一。NASA科學家表示，它最先出現下降是在疫情爆發的湖北武漢市一帶，然後在中國其他地方亦隨之出現下降。

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NASA將2019年前兩個月的二氧化氮水平與今年同期的情況對比得出，一月底至二月初的中國農曆新年在過去也曾令污染水平下降，但是往往新年假期過去之後，污染水平就會回升。而今年下降的程度比過往的年份更大，而且持續的時間更長。

武漢及周邊地區二氧化氮含量下降明顯（圖片來源：NASA）

NASA指出，空氣污染程度的下降與限制交通和工商活動的時間相契合。劉菲補充說，她過去曾觀察過2008年經濟大衰退期間的二氧化氮水平，但是當時的下降是較為漸進的。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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