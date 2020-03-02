【新冠肺炎】滬深兩市收升逾3% 基建板塊集體漲停

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，2月PMI超預期創新低，但市場憧憬經濟反彈，內地股市今日單邊走強，滬指收市升3.2%，收復2900點關口。

基建加碼 7省市推出25萬億重點項目

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滬深兩市今日高開高走，全線反彈，據報近期7省市已推出25萬億重點項目，基建板塊上演漲停潮，兩市超過200只個股漲停，截至收市，滬指報2970.93點，升3.15%；深證成指報11381.76點，升3.65%。創業板指全日亦升3.08%，報2135.42點。

兩市成交連續9日破萬億，總額為10,293億元（人民幣，下同），較上一交易日縮量。其中，滬市成交3,972億元，深市成交6,321元。北向資金重回淨流入，今日淨流入超60億元。

盤面上全線上升，建築板塊領漲逾7%，通信設備、鋼鐵、證券、計算機等漲幅居前。

憧憬逆週期政策

財富證券首席經濟學家伍超明表示，今日支持A股大漲的邏輯，主要是經濟反彈和流動性充裕預期。儘管2月PMI創2008年以來的新低，但官方表態將採取更加靈活適度的貨幣政策和更加積極有為的財政政策，以對沖疫情的短暫衝擊，提振了市場對未來經濟快速反彈的預期。

此外，多家券商機構分析師認為，逆週期政策大概率會持續加碼，在加碼基建的同時，以5G網絡為基礎的「新基建」將成為重點。

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責任編輯：蒯宇澄