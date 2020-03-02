【新冠肺炎】傳染力超想像！「無罩男」與確診者相隔16秒上巴士　被閃電傳染

▲ 重慶一名男子日前搭巴士沒戴口罩，與一名確診患者前後相隔16秒上車；但確診患者在車相廂裡，一度將口罩取下，使得病毒在密閉空間內迅速傳播，最後令該男子感染。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）傳播力超想像！重慶一名男子日前搭巴士沒戴口罩，與一名確診患者前後相隔16秒上車；但確診患者在車相廂裡，一度將口罩取下，使得病毒在密閉空間內迅速傳播，最後令該男子感染。

重慶北區疾控中心副主任醫生周海龍指出，被感染的男子65歲，他於1月23日出現流涕、乏力等症狀，1月30日到醫院就診，3次檢測都是陰性。直到2月4日採集血液和糞便標本，5日才透過糞便檢查出陽性。

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而由於男子的活動史非常簡單，除了健身打球之外，只有過一次朋友聚會；但當局對接觸者全部檢測後，結果反映全部是陰性，讓調查陷入一片迷茫，不知道如何去找到感染來源。

確診者一度除下口罩「播毒」

直到深入調查後發現，該男子和另一名確診患者，曾坐同坐一部巴士。他們在1月19日早上8點47分前後，相差16秒上了同一輛公共巴士，之後男子坐在後來被確診患者的斜後方，並沒有戴口罩；後來被確診的那名患者雖然戴了口罩，但中途一度將口罩取了下來，而且車窗都是關閉的，因此符合了密切接觸的條件。

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據稱，這被定性為一宗典型的公共交通工具傳播案例。周海龍提醒復工的市民，乘坐巴士一定要戴好口罩，同時也要提醒周圍的人要戴好口罩，保護好自己。在巴士上儘量少觸摸物體表面，下車之後儘快做好手消毒。

責任編輯：鄧國強

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