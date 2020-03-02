沙漠蝗或經由藏滇疆邊境入侵中國 林業局發緊急通知

沙漠蝗蟲蔓延東非、印度和巴基斯坦等國，面對沙漠蝗蟲可能入侵中國的風險，國家林業局的微信公眾號中國林業網今日發布緊急通知，要求切實做好沙漠蝗及其它草原蝗災的防控工作。

沙漠蝗或經由西藏、雲南、新疆入侵中國

▲ 經專家研判，如果氣候條件適宜，此次發生的沙漠蝗存在從巴基斯坦和印度直接侵入西藏，或者經緬甸侵入雲南，或者經哈薩克侵入新疆的風險。（網上圖片）

通知指出，蝗蟲在中國草原地區廣泛分布，中國平均每年發生草原蝗災面積1.5億畝，最高年份達到3億畝。此外，受全球氣候變暖、草原區持續幹旱等因素影響，中國草原蝗災多年來呈現高發態勢。

通知提到，此次始於非洲的沙漠蝗災具有發生範圍廣、危害損失重、趨勢發展快的特點。專家認為，盡管沙漠蝗侵入中國境內成災的風險較低，但一旦侵入，將面臨發生規律未知、監測技術缺乏、防控困難等諸多不確定性。

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經專家研判，如果氣候條件適宜，此次發生的沙漠蝗存在從巴基斯坦和印度直接侵入西藏，或者經緬甸侵入雲南，或者經哈薩克侵入新疆的風險。雲南、西藏、新疆等與印度、巴基斯坦、緬甸接壤的省區，要高度關注、密切監測沙漠蝗的變化動態，在可能遷飛路徑上布置監測點，切實做好邊境地區的沙漠蝗監控工作。

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通知提到，該局已成立「草原蝗災防治指揮部」，將抓緊研究制定全國草原蝗災防控應急預案，有關省區也要根據工作需要，及時成立和完善本地區草原蝗災防控指揮機構及蝗災防控專家指導組，及時制定防控預案。同時要加強蝗災防控物質裝備和相關技術的科學研究，不斷豐富防控手段，優化防控措施；並加強預案演練工作，一旦出現災情，能夠迅速響應，最大限度減少災害損失。

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針對今年國內外蝗災的複雜形勢，林業局擬於3月份召開全國草原蝗災趨勢會商會，分析研判草原蝗災的發生風險，及時部署做好草原蝗災防控工作。

責任編輯：尹航