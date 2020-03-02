【新冠肺炎】調查報告出爐！女釋囚突破封城返京確診 監獄公安層層失職

湖北省紀委監委調查一名女囚犯早前出獄後，離開實施封城的武漢到北京後確診事件，指是一宗因失職瀆職導致的嚴重事件。省委和省委組織部決定調整監獄管理局領導班子。

警車送至高速收費站口

湖北省紀委監委今日公布事件調查結果指，61歲的女釋囚黃某是原湖北省宣恩縣水利水產局財務股副股長兼出納，2014年2月因犯貪污罪被判刑10年，其後兩次減刑14個月。今年2月17日刑滿釋放。

通報指，黃某所在的武漢女子監獄疫情嚴重，她屬密切接觸者；由於交通管制等原因，她留在武漢女子監獄隔離觀察，18日及19日體溫是37.3℃。

通報指，女釋囚多次向獄警要求回家，獄警與其女兒商量後，在上月21日，用警車將將女釋囚送到武漢北高速收費站口，交給女兒接走。在離開之前，監獄要求黃女簽署家居隔離14日的保證書。黃某於22日凌晨到達北京，24被確診。

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事件曝光後，聯合調查組派人前往湖北，向湖北省委、省紀委監委、省司法廳、監獄局人員問話。

湖北監獄管理班子大調整

報告批評，湖北省司法廳官員「政治意識、責任意識薄弱」，對中央決策部署理解不深不透、對省監獄管理流於形式，導致湖北省監獄系統政策執行出現嚴重問題，與湖北乃至全國疫情防控措施背道而馳。此外，省監獄管理局管理不力，法治意識嚴重缺失，上級相關工作要求沒有落實。

當局又批評武漢女子監獄工作不力，內部管理、制度執行混亂，明知黃某是密切接觸者，亦曾經發燒，都未有嚴格執行隔離措施，更用警車將她送到城外高速公路路口，令到疫情擴散的極大風險。

而武漢東西湖區公安分局負責在高速公路口檢查的警員，亦涉及工作懈怠、麻痺大意，對車輛和人員出入武漢核查不嚴。

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省委和省委組織部決定調整監獄管理局領導班子，包括免去郝愛民的省司法廳黨委委員、省監獄管理局黨委書記、局長職務，免去胡承浩的省監獄管理局黨委委員、副局長職務，免去張新華的省監獄管理局黨委委員、政治部主任職務。

此外，北京市公安局指，進京檢查站、小區、市疾控中心存在疏漏，對負責的官員給予免職及過記等處份。

報告又提出多項補救措施，包括司法部要求，對於即將刑滿出獄的因犯，刑滿出獄前14日前要進行隔離觀察，方能出獄。而對湖北省各監獄、出現疫情的山東濟寧市監獄、浙江衢州的監獄，在辦理釋放手續後，則在有關部門安排的場所隔離至疫情結束。

對戶籍地在北京的刑滿釋放人員，要對接當地幫教部門，一律在當地臨時安置至疫情结束，嚴防疫情輸入北京。

責任編輯：伍樂

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