【新冠肺炎】中國控疫情「外患」：多國大爆發　中國人回國避疫恐輸入病例

內地新冠肺炎的新增確診個案雖然減少，但開始出現輸入個案，外界擔憂它會帶來反向傳染，導致確診數字反彈。其中，深圳當局周日（1日）就通報當地首宗境外輸入的新冠肺炎個案，而北京與浙江亦有相類輸入個案。

有分析指，隨着新冠病毒在全球蔓延，海外中國民眾返回中國避疫，此舉帶來的輸入疫情風險不容小看。

中國民眾回國避疫 或引輸入疫情

根據國家衛健委公布的數字，內地2日新增確診125例，死亡病例31例，湖北省以外確診病例1日創下3例新低後，2日微升至11人，但與此前相比總體在比較低或穩定的水平。

由於新增數字近日都在低點徘徊，中央政法委秘書長陳一新表示，湖北的重災區武漢疫情已得有力控制，進入「中位運行期」，並相信將進入「低位運行期」。

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不過，中國近日卻開始出現境外輸入個案。浙江省衛健委2日公布，浙江省新增一宗來自意大利的境外輸入性確診病例、隨後同類輸入個案增至7宗。深圳當局1日就通報首宗境外輸入個案，官方正追蹤曾與這名來自英國、經香港回深圳有接觸的人士。

此外，北京市日前通報，29日新增2宗自伊朗入境的確診病例，均為26日寧夏確診病例丁某在伊朗期間的密切接觸者，兩人都經莫斯科轉機回北京。

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值得注意，港大醫學院院長梁卓偉認為，新冠肺炎已在全球大流行。而鄰近中國的南韓已出現大爆發，累積確診個案已超過4000宗，日本確診個案也近千宗。因此，外界擔憂輸入個案會帶來反向傳染，導致國内確診數字反彈。

輸入個案恐導致國内確診數字反彈

事實上，外交部領事司司長崔愛民昨指，中方會密切關注海外疫情發展，會根據情況變化加強與有關國家的協商溝通，會考慮減少部分不必要跨國旅遊活動。



他並稱，目前南韓、日本、意大利和伊朗等地確診病例較多，中國政府高度關注當地華僑和留學生等，一旦疫情進一步發展，中方將採取必要措施積極協助和安排他們回國。

本報記者：游昊雲

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