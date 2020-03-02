  • 20°C
香港時間 : 2020302日 (一) 18:23
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 武漢肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】内地新確診減少卻暗藏危機 鄰國大爆發恐反向傳染

社會熱點 16:45 2020/03/02

分享：

內地新冠肺炎的新增確診個案雖然減少，但開始出現輸入個案，外界擔憂它會帶來反向傳染，導致確診數字反彈。其中，深圳當局周日（1日）就通報首宗境外輸入的新冠肺炎個案。

根據國家衛健委最新公布的數字，昨天（1日）內地新增確診病例202宗，屬1月22日以來新低。即使湖北同日仍新增196宗確診個案及42宗死亡個案，數字也是超過1個月來最低。

由於新增數字近日都在低點徘徊，中央政法委秘書長陳一新表示，湖北的重災區武漢疫情已得有力控制，進入「中位運行期」，並相信將進入「低位運行期」。

【新冠肺炎】傳染力超想像！「無罩男」與確診者相隔16秒上巴士　被閃電傳染

不過，中國近日卻開始出現境外輸入個案。浙江省衞健委公布，浙江省昨新增一宗來自意大利的境外輸入性確診病例。深圳當局1日就通報首宗境外輸入個案，官方正追蹤曾與這名來自英國、經香港回深圳有接觸的人士。

此外，北京市日前通報，29日新增2宗自伊朗入境的確診病例，均為26日寧夏確診病例丁某在伊朗期間的密切接觸者，兩人都經莫斯科轉機回北京。

【新冠肺炎】陳一新：武漢疫情最嚴重階段過去 已踏入中位運行期

值得注意，港大醫學院院長梁卓偉認為，新冠肺炎已在全球大流行。而鄰近中國的南韓已出現大爆發，累積確診個案已超過4000宗，日本確診個案也近千宗。因此，外界擔憂輸入個案會帶來反向傳染，導致國内確診數字反彈。

輸入個案恐導致國内確診數字反彈

事實上，外交部領事司司長崔愛民昨指，中方會密切關注海外疫情發展，會根據情況變化加強與有關國家的協商溝通，會考慮減少部分不必要跨國旅遊活動。
　　
他並稱，目前南韓、日本、意大利和伊朗等地確診病例較多，中國政府高度關注當地華僑和留學生等，一旦疫情進一步發展，中方將採取必要措施積極協助和安排他們回國。

本報記者：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】連續工作39日 河南36歲醫生袁洋洋心臟驟停去世
今日
【新冠肺炎】連續工作39日 河南36歲醫生袁洋洋心臟驟停去世
【新冠肺炎】疫情影響工廠復工 NASA圖片顯示中國空氣污染程度驟降
今日
【新冠肺炎】疫情影響工廠復工 NASA圖片顯示中國空氣污染程度驟降
【新冠肺炎】滬深兩市收升逾3% 基建板塊集體漲停
今日
【新冠肺炎】滬深兩市收升逾3% 基建板塊集體漲停
【新冠肺炎】傳染力超想像！「無罩男」與確診者相隔16秒上巴士　被閃電傳染
今日
【新冠肺炎】傳染力超想像！「無罩男」與確診者相隔16秒上巴士　被閃電傳染
【新冠肺炎】調查報告出爐！女釋囚突破封城返京確診 監獄公安層層失職
今日
【新冠肺炎】調查報告出爐！女釋囚突破封城返京確診 監獄公安層層失職
外交 疫情 梁卓偉 武漢 南韓 日本 北京 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎．慎入】肺部萎縮如豆腐乾　主刀醫生曝新冠恐怖病狀

下一篇文章

【新冠肺炎】調查報告出爐！女釋囚突破封城返京確診 監獄公安層層失職
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎最新情況】內地僅新增202人確診　累計破8萬、2912人死亡（不斷更新）
【新冠肺炎最新情況】內地僅新增202人確診　累計破8萬、2912人死亡（不斷更新）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】意大利區長稱中國人吃活鼠招新冠疫情　結果這樣（有片）
【新冠肺炎】意大利區長稱中國人吃活鼠招新冠疫情　結果這樣（有片）
【新冠肺炎．慎入】內地為新冠肺炎患者成功移植肺部　全球首例
【新冠肺炎．慎入】內地為新冠肺炎患者成功移植肺部　全球首例
【新冠肺炎】無法踎低、只能跳高1厘米　新冠肺炎恐怖後遺症曝光
【新冠肺炎】無法踎低、只能跳高1厘米　新冠肺炎恐怖後遺症曝光
周子瑜向南韓捐32萬抗新冠肺炎　遭大陸網民罵台獨後　事態神逆轉
周子瑜向南韓捐32萬抗新冠肺炎　遭大陸網民罵台獨後　事態神逆轉