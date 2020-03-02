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【新冠肺炎．慎入】肺部萎縮如豆腐乾　主刀醫生曝新冠恐怖病狀

社會熱點 17:58 2020/03/02

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江蘇有醫院日前成功為一名患者換走幾近壞死的肺部，主刀醫生透露箇中細節、曝光患者的恐怖病狀，其中肺部纖維化嚴重，萎縮成像豆腐乾一樣。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）疫情仍在肆虐，各方都在尋找救治新冠肺炎方案。江蘇有醫院日前成功為一名患者換走幾近壞死的肺部，主刀醫生透露箇中細節、曝光患者的恐怖病狀，其中肺部纖維化嚴重，萎縮成像豆腐乾一樣。

陳靜瑜日前接受《澎湃新聞》訪問時表示，這名來自江蘇的男性病患今年59歲，在1月23日發病，隨後在1月26日確診，2月7日氣管插管，2月22日使用葉克膜（ECMO，機械心肺），2月24日轉至無錫市傳染病醫院，經過氣管插管加葉克膜與藥物治療後，連續核酸檢測呈陰性。

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病人在病理上雖已清除新冠病毒，但病情實際未治癒、亦未脫離性命危險，主要是其肺部功能已嚴重受損且不可逆。

患者病毒檢測轉陰性　但肺已接近壞死

陳靜瑜指出，進行肺移植手術前，男病患已通過呼吸機和葉克膜維持其他器官正常，但他的肺已經是晚期狀態，肺纖維化，而且「萎縮成一個豆腐乾一樣了，所以才進行肺移植的」。

新冠肺炎換肺個案的手術團隊。

新冠肺炎令肺部接近壞死。（圖片黑白化處理）


另外，還有一個狀況是，男病患2月28日右側病肺內持續出血，造成出血性休克，陷入瀕死狀態，加上隔日收到器官捐贈，團隊才決定奮力一試。

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陳靜瑜也表示，新冠病毒是一個呼吸道傳染的病毒，傳染性特別強，「大家對這個病毒的研究和認識都不夠，但是目前可以確定的是，新冠病毒進行核酸檢測呈陽性，就意味著病毒在體內還有活動期。」為了醫護人員的安全，他指出，在確認患者沒有傳染性，連續幾天檢測都呈現陰性後，才決定進行。

換肺者康復期漫長　醫生：這是探索性手術

由於不確定患者肺部是否有殘留病毒，陳靜瑜表示，手術當天，團隊是在全套防護條件下進行，「大家當天鮮少談話，眼神也沒交流，基本上大家出一身汗，五、六個小時下來，只能靠團隊緊密的配合，大家相互之間長期達成的一個默契，才能把這個手術做下來。」

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另外，陳靜瑜也指出，該名患者的康復之路會比其他普通肺纖維化的病患要來得長，因為「他前期受的磨難太多，免疫功能是很低的，康復時間肯定比別人長，而且可能會有別的意外，我們都不知道，所以這是一個探索性的手術」。

責任編輯：伍樂

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