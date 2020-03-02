【新冠肺炎】赴俄羅斯中國男隔離後「割喉」死　俄警循排華方向調查

▲ 【新冠肺炎】一名在俄羅斯工作的中國籍男子，日前因呼吸道問題住院隔離，沒想到出院後幾日卻被人發現陳屍家中，俄國警方正調查案件，暫未有排除「排華情緒」的調查方向。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）疫情蔓延全球，多地出現排華狀況。儘管俄羅斯疫情尚算平穩，截至目前僅2確診，但據報社會仍有不滿華人情緒。敏感時刻，一名在俄羅斯工作的中國籍男子，日前因呼吸道問題住院隔離，沒想到出院後幾日卻被人發現陳屍家中，俄國警方正調查案件，暫未有排除「排華情緒」的調查方向。

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根據Press.lv、News.ru等外媒報道，事件中的45歲中國籍男子，日前和43人一同前往俄羅斯熱列茲諾哥爾斯克（Железногорск）的鞋廠工作，卻在到了俄羅斯不久後出現呼吸道問題，就醫之後仍被要求隔離。男子隔離數日後，經過檢查無大礙，最後院方同意可以返家休養。

俄：一為自殺、二為遭到排華情緒被殺害

然而就在出院後不久，男子卻被發現陳屍在宿舍中，且頸部出現極深的的刀痕，警方到場勘驗，發現男子身邊就有刀子，於是朝兩個可能性進行偵辦，一為自殺、二為遭到排華情緒被殺害。

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根據當地媒體Курские Известия報道，男子所跟隨的43人工作團，2019年12月25日抵達鞋廠工作，每個人一月份也都接受體檢，直到2月男子出現呼吸道症狀被送醫，經過檢驗隔離後無大礙，卻未料發生憾事。

俄羅斯上月20開始，禁止中國人入境，副總理戈利科娃表示，因為中國入境俄羅斯人口相當多，為了避免出現大流行，因此先暫時拋出這樣的決定。

責任編輯：伍樂

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