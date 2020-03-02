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【新冠肺炎】浙江首現「倒灌」病例　避疫回國女子在意大利從事餐飲業

社會熱點 20:05 2020/03/02

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內地新型冠狀病毒肺炎疫情在官方數字裡暫趨緩和、浙江全省降低警戒級別之際，浙江繼北京、寧夏、廣東之後也出現首例境外「倒灌」病例，一名長居意大利的浙江女子避疫，近日返回浙江麗水戶籍地，但之後被確診新冠肺炎。

內地財新網引述浙江省麗水市青田縣人民醫院人士透露，這名31歲的王姓女子今次是一行共有5人，從意大利返回中國，包括她的丈夫、兄弟，以及另兩名餐廳員工；回國的原因之一是，他們長居的意大利北部疫情嚴重，餐廳生意較差。

確診女子  今次是一行共有5人回中國

該人士還表示，王女目前症狀較輕，預計周一會按規定，轉到麗水市的醫院，同行的其他人則在隔離觀察當中。

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這已是內地一周以來發現的第6宗境外「倒灌」病例。此前，寧夏和北京分別確診2人，均從伊朗回國，深圳則確診了一位從英國回國的病例。

根據麗水市衛健委發布的信息，王女屬於在國外定居，但有中國國籍的華僑，戶籍位於青田縣甌南街道。多名麗水政府人士表示，王某春節期間沒有返回中國，屬於在意大利感染。

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據麗水市政府人士透露，王女自述，從2月16日起，她就出現咳嗽、頭痛等症狀，隨後自行服藥治療；2月21日起，出現腹瀉，持續2天；2月28日和29日，又出現腹瀉症狀。

截至3月1日，意大利已確診新冠肺炎病例1694例，其中34人死亡。

個案反映  疫情或早在倫巴第大區爆發

王女所在的意大利北部貝加莫靠近阿爾卑斯山，雖然同樣位於倫巴第大區，但不在意大利封鎖的11個城鎮之中。地圖顯示，貝加莫距離外界認為的「疫情中心」科多尼奧開車尚有約100公里的距離，距米蘭卻只有60公里。

這顯示，至少在2月中旬，疫情可能已經在整個倫巴第大區內出現。

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根據麗水市政府通報，意大利時間2月26日晚，王女是乘坐SU2415H航班（座位號17C），從米蘭出發，抵達莫斯科轉機。北京時間2月27日晚22時，她乘坐的SU206H航班（座位號22F）抵達上海浦東機場。

責任編輯：鄧國強

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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