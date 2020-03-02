【新冠肺炎】帽商靈機一觸生產「防護帽」  日售百萬頂供不應求

自新冠肺炎疫情爆發以來，製帽行業一樣難捱，膠州市李哥莊鎮製帽商會企業，靈機一觸推出降低飛沫傳播的「防護帽」，在戴口罩下再加一層防衛，人人防疫下產品大熱賣，一家日訂單量3000頂的企業業務飆升到每日百萬頂。

據了解，現在全國各地復工潮開始，不少人過往個多月足不出戶的現在開始上班，令這「防護帽」銷售更迅猛。商會負責人稱，李哥莊鎮所有製帽企業報團取暖，降低價格，並優先保證國內需求，暫時不接外國訂單。

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2月中旬，內媒記者在膠州市李哥莊鎮見到青島豐澤製帽有限公司總經理陸玉珍時，她正在忙著與客戶溝通，兩部電話的電話鈴聲此起彼伏，今年的訂單「熱線」比往年熱鬧不少。

一天訂單由3千頂 急增至100萬

陸玉珍說，她的企業規模並不大，往常一天的訂單量也就只有3000頂，受到疫情影響，他們生產的「防護帽」備受歡迎。在接單電話的間隙裡，陸玉珍邊給客戶排開出貨時間，一邊跟記者說道。「現在已經爆單了，光是今天就接到了100萬頂防護帽的訂單,我們加大生產力度，每天也僅能生產30萬頂。」

陸玉珍口中說的「防護帽」是一種他們新設計的一款集有效護目、降低飛沫傳播雙重功效的帽子。在原有帽子的基礎上,再新設計一塊環保、無毒透明遮擋簾。當然，這塊擋簾可以拆卸，不需要時拿掉就又能變為一頂實用的時尚休閑帽。

事實上，疫情到來之後，傳統製帽廠家也受到了影響，與其「坐以待斃」，不如「主動出擊」，他們在原有產業的基礎上進行了新升級，研發了這種「防護帽」，看似簡單，卻非常實用，於是大受歡迎。

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不趁機加價 優先銷售國內客戶

李哥莊鎮一直有「中國製帽之鄉」的美譽，製帽產業歷史悠久，早在1985年就成立李哥莊鎮飛龍金冠帽廠，這個膠州的第一家製帽企業。目前，李哥莊鎮已經是全國中高端運動帽的主要產區，全鎮各類帽子生產及配套業主400餘家，每年產值近70億，佔全國運動帽產量半數以上。

不過，在全國集中力量防疫時期，李哥莊製帽商並沒有因此抬價，製帽商會也與企業們「約法三章」，除了禁止哄抬物價之外，所有企業必須優先銷售給國內客戶，暫時不接國外訂單。「在這種非常時刻，我們企業要有責任和擔當，為疫情防護盡一份力。」陸玉珍說。

責任編輯：高青

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