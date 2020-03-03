【新冠肺炎】世衛：香港沒封城亦能有效制止病毒傳播

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）蔓延全球。世界衞生組織當地時間2日舉行記者會，世衞組織公共衞生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，以封城控制疫情的方法並非每個地方都適用，因為每個國家或地區，有不同的社會接受程度，香港和新加坡雖然沒有完全「封城」或禁絕旅遊活動，過去六個星期亦非常有效制止和降低病毒傳播。

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根據香港衛生署衞生防護中心昨日（2日）公布，香港新增一宗新武漢肺炎確診個案，並將3月1日的一宗疑似個案更新為確診個案，令香港累計101宗個案，包括100宗確診個案和1宗疑似個案。這個數字，遠低於日本及南韓等其他國家或地區。

瑞安指出，目前已經看到有少數國家或地區出現社區傳播，不過至少目前的遏制傳播的措施能夠明顯減慢病毒擴散，從而令公共衞生系統及實驗室有機會及時開發疫苗。

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世衞總幹事譚德塞表示，3月1日，中國以外的國家和地區通報的病例比中國多出幾乎9倍。但他認為全球仍有機會控制疫情，表示韓國採用的抗疫措施已見效，當地疫情可望得到控制。

責任編輯：伍樂

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