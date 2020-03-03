反制北京驅逐《華爾街日報》記者 美國下令中國官媒削減40%駐美員工

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情下，美國《華爾街日報》「辱華」事件持續發酵，特朗普政府回應北京方面上月驅逐3名《華爾街日報》記者及限制美國新聞工作者，下令4家中國官方媒體削減40%駐美員工。

彭博社引述兩名匿名美國國務院官員透露，華府將自3月13日起限制4家中國官媒可在美國僱用的中國公民數量，從目前約160人，削減為100人。上述官員堅稱，減少人數並非驅逐出境，雖然這60名左右的僱員幾乎肯定將不得不離開美國。

減員適用於4家中國官媒在美國工作的任何中國公民，無論是記者、管理層還是技術人員。僱用美國人的數量不受此限。

▲ 美國《華爾街日報》「辱華」事件持續發酵，特朗普政府回應北京方面上月驅逐3名《華爾街日報》記者及限制美國新聞工作者，下令4家中國官方媒體削減40%駐美員工。（《華爾街日報》圖片）

受影響的4家中國官方媒體分別是新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台和《中國日報》發行公司China Daily Distribution Corp。事實上，新的限制措施範圍還包括美國海天發展，但因其目前只有兩名在美中國員工，因此不必減員。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明強調，和在中國的外國媒體不同，這些實體並非獨立媒體機構。「正如我們在美中關係的其他領域所做的那樣，我們尋求創造一個早就該有的公平競爭的環境。」

蓬佩奧指出，這項決定與上述機構所刊載文章內容無關，也不會因此限制其報道內容。

蓬佩奧盼新政策能促使北京以較公平互惠方式，對待駐中國美籍及其他國籍記者。中國目前允許約100名美國人作為駐華記者，並嚴格限制向外國記者發放的簽證數量。

美國國務院上周將新華社等5家中國媒體認定為外國使團（foreign missions），加強規管。其後，中國不滿《華爾街日報》刊登「中國是真正的亞洲病夫」評論，並吊銷該報3名駐華記者的記者證。蓬佩奧25日批評，北京當局的審查制度有致命後果，美方將採取適當措施作回應。

▲ 《華爾街日報》刊登「中國是真正的亞洲病夫」評論引發軒然大波，中國外交部稱連該報已通過不同渠道同中方溝通，承認發表辱華文章是錯誤，並在進行反思。

對此，中國外交部新聞司司長華春瑩約見美國駐華使館負責人，就蓬佩奧對中方處理《華爾街日報》發表辱華標題評論文章再次發表不當言論，以及白宮國安會發言人揚言美方對駐美中國媒體記者採取措施提出嚴正交涉。

責任編輯：伍樂