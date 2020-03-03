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【新冠肺炎】浙江新增7宗例意大利「倒灌」病例 在同一餐廳工作

社會熱點 11:59 2020/03/03

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內地近日的境外輸入新冠肺炎確診病例有上升趨勢。浙江省衞健委今日公布，當地新增7宗意大利輸入確診病例，均為首宗境外輸入病例王某的密切接觸者，8人在意大利贝加莫同一家餐廳工作。

浙江省昨日（2日）新增新型冠狀病毒肺炎確診病例7例，均為麗水市青田縣報告的意大利輸入病例。據通報，該7例病例與首例境外輸入病例王某為密切接觸者，在意大利贝加莫同一家餐廳工作，8人一直生活在意大利，無湖北武漢接觸史。

通報指，他們上月26-28日先後乘搭班機抵達上海浦東機場，再坐包車到青田縣接受隔離觀察，至周一（2日）對新冠肺炎核酸檢測呈陽性，目前在定點醫院隔離治療。

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青田縣為「華僑之鄉」 10萬人居住意大利

據內媒財新網引述青田縣政府人士介紹，青田縣是國內知名的「華僑之鄉」，華僑人數高達33萬，其中有約10萬居住在意大利。隨著歐洲新冠疫情加劇，青田的防控壓力增大，近期已有上百名華僑從意大利回國，正在集中隔離點觀察14天。

「每年快到清明的時候，大約3月中旬，那些春節沒有回來的華僑就會返鄉祭祖。今年，他們可能因為海外的疫情，而稍微提早一些回來。」該人士表示，青田縣僑務辦公室正通過各種方式，勸導在意大利的華僑不要貿然回國。

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為防止倒灌病例，2月27日，青田縣發布《青田僑眷僑屬告知書》，稱理解部分僑胞因海外新冠疫情萌生回國念頭，但從國內防疫經驗看，就地居家自我防護是最佳選項，希望他們無特殊情況暫緩回國。

報道並指，青田之外，浙江省內另一個面臨巨大華僑歸國壓力的是溫州，目前有約10萬溫州人在意大利。

意大利的官員周一（2日）表示，該國確診病例由前一日1694宗急增至2036例，死亡增至52人，較前一日增加18人。

與北韓隔江相望 丹東新增3例 

此外，與北韓隔江相望的遼寧省丹東昨日新增3宗病例，丹東市政府加強防控措施，要求對2月12日以後境外入丹東人員，全部開展新冠肺炎核酸檢測；2月28日以後境外入丹東人員，原則上統一組織到各屬地政府定點賓館集中隔離，並進行核酸檢測。

內地一周以來已發現多宗境外「倒灌」病例。此前，寧夏和北京分別確診2人，均從伊朗回國，深圳則確診了一位從英國回國的病例。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

治療 疫情 中華人民共和國國家衛生健康委員會 溫州 武漢 歐洲 浙江省 意大利 餐廳 冠狀病毒

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