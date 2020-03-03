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【新冠肺炎】日韓疫情惡化難供貨 中國工廠復工難上加難

經濟脈搏 11:25 2020/03/03

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）蔓延多國，日韓疫情尤為嚴重，部分製造業工廠為防疫而暫時關閉。這將影響到它們對中國工廠的零部件出口，令正在復工的中國工廠遭遇新的困難。

中國製造業，特別是電子產品的生產線和裝配線都高度依賴日韓生產的零部件。中國去年從韓國進口了價值6,400萬美元的半導體和數十億美元的液晶電視屏和智能手機元件。

日韓工廠停產、物流中斷衝擊中國製造業

路透社引述中信證券分析師的觀點稱，日韓都是中國重要的貿易夥伴，工廠停產、物流中斷和出口減少將對中國「上遊、中遊和下遊企業的供應造成直接打擊」。

韓國主要出口商如現代（Hyundai）汽車和三星電子（Samsung）等因一些員工感染了新冠病毒而被迫關閉了一些生產線。LG集團旗下的子公司LG Display因消毒需要而暫停了一個顯示模塊工廠的生產。

【韓國疫情】新天地教會滲入中國？內地據報有2萬多教徒　官方全面追查

路透社引用北京市場研究公司龍洲經訊技術分析師王丹的話說，「很多元器件的缺乏會造成整個生產的停滯。如果日韓公司不能夠供貨，像富士康這樣的裝備公司就會更加難辦。」

【新冠肺炎】疫情影響工廠復工 NASA圖片顯示中國空氣污染程度驟降

蘋果手機制造商富士康2月下旬表示，在中國的幾個主要工廠即將恢復生產，但它警告說，由於疫情，公司的營收將會減少。

分析人士認為，如果日韓疫情惡化，中國工廠將會遭受二次打擊，工廠很難恢復正常運轉。另據中國國家統計局數據顯示，截至2月25日，大至中型企業復工率達79%，而中小型企業復工率僅32.8%，復工情況仍不容樂觀。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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