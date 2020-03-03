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【新冠肺炎】官媒罕發文批中國防疫制度 指疾控中心地位過低

國情動向 11:40 2020/03/03

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新冠肺炎疫情迅速蔓延引發檢討。人民網昨刊登專家意見說，中國疾控中心（CDC）地位過低，沒有對外公布消息的權利，只能「請示彙報」，這種制度對耽誤這次疫情有很大責任。

人民網發文指出，這次新冠肺炎疫情暴露中國疾控體系的一些問題。文中引述中國抗疫專家鍾南山2月27日在廣州市新聞發布會上提出，各級疾控中心了解疫情，卻沒有對外發布的權力，只能逐級上報。

人民網發文指出，這次新冠肺炎疫情暴露中國疾控體系的一些問題

文章指出，這一體制弊端，導致新冠病毒「人傳人」的重要資訊滯後了20天才對外發布，並引述鍾南山說，疾控中心的地位要提高，而且要有一定的行政權，「如果還不調整，那以後這樣的疫情還會出現」。

中國疾控中心副主任馮子健受訪時表示，疾控中心在中國是國家衛健委「直屬事業單位」，定位為政府的公共衛生專業機構，但其本身又是事業單位，職能上與行政主管部門之間界限不清、權能低弱等，是疾控體系長期存在的問題。

根據中國的「傳染病防治法」，疾病預防控制機構接到甲類、乙類傳染病疫情報告或者發現傳染病暴發、流行時，應當立即報告當地衛生行政部門，並沒有對外公布消息的權力。

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人民大學公共管理學院公共財政與公共政策研究所教授、公共政策研究院執行副院長毛壽龍說，很多新聞發布會上，「台上是各部門領導，疾控中心專家反而坐在台下，這也反映出疾控系統缺乏地位和話語權」。

他說，中國的疾控中心地位過低，「就像是一個病毒研究機構，甚至和武漢的病毒所沒有太大區別」。

毛壽龍舉例，一旦有地震，中國地震局馬上會把監測到的資訊通過各種方式，向公眾及國家各部門報告；如果疾控中心按照氣象局的設置，一旦有疫情災害，馬上就發布預報，這次疫情在湖北及湖北以外的地方都能提早得到預警。

曾有消息稱疾控中心早在1月通報疫情

他說，現在的資訊傳播機制主要是請示彙報制度，這種制度對於耽誤此次疫情應對有很大責任。

此前，有媒體曾引用未具名的「京城消息人士」指出，因疫情擴散而備受指責的中國疾控中心，其實早在1月初就向中央部門通報，但在高層領導人不夠重視的情況下，這些專家以在國際期刊發表論文等方式預警。

責任編輯：游昊雲

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