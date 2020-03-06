【新冠肺炎】官提5招防的士播毒：乘客打開車門通風1、2分鐘才上的士

下一篇文章
購物狂歡以外 3.8婦女節的8個冷知識
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）疫情全球大爆發，中國新冠肺炎確診數字仍在增加，公共交通傳播惹人關注。國家疾控專家提出乘的士、公共巴士及地鐵的防疫指南；其中，的士司機與乘客要做好5件事，包括乘客可打開車門1至2分鐘才上車。
國務院聯防聯控機制2日召開記者會，介紹現階段公共場所等疫情防控工作。
針對乘坐地鐵、的士、公共巴士這些交通工具的乘客愈來愈多，中國疾控中心研究員張流波指出，應該從兩個方面考慮，一方面是的士、網約車這一類相對有比較獨立空間的，另一方面是巴士、地鐵，在復工復產以後，乘坐人會比較多，所以分別來說。
的士與網約車要做好5個方面的工作︰
一是確保司機沒有感染，可以建立一個健康申報製度，進行體溫檢測，也要注意司機在全程都要戴口罩，經常做手衛生，這是對司機的基本要求。
二是車輛應該每天出車前對門把手、座位、扶手這些地方做清潔消毒的處理。
三是行駛過程中如果條件允許，外面溫度合適的時候盡量開窗，保證比較好的空氣交流。
四是乘客上車前先打開門一兩分鐘讓它有一個空氣交換的機會，也可以用消毒紙巾對可能碰到的位置做擦試消毒，最關鍵是乘客乘坐的時候也要全程戴口罩，乘坐結束後也要做手衛生。
五是付費時提倡無接觸式的付費。
值得注意是，多地已出現與的士、網約車或白牌的士相關的新冠肺炎個案，其中包括日本及台灣，而台灣的白牌的士司機更病逝。
【新冠肺炎】傳染力超想像！「無罩男」與確診者相隔16秒上巴士 被閃電傳染
對於乘坐公共巴士有4個方面要特別注意︰
一是公共巴士公司應該根據客流量適當地安排車輛，盡量疏散客流、降低車廂擁擠度。
二是條件允許時，行駛過程中盡量開窗通風，如果有空調系統，要在保證安全情況下盡量地增加消毒頻次。
三是乘客、乘務員、司機都應該佩戴口罩。
四是乘客在乘坐時盡量保持一定距離。乘客下車以後最好做手衛生。
定的場站，關於地鐵有7個方面建議︰
一是加強人員疏導，控制進站人數。
二是在站廳增加體溫檢測裝置。
三是增加公共設施公共區域的清洗消毒頻次，保證站台內空調正常運轉。
四是每次出行前，對車廂內部做清潔和消毒處理，特別要注意保證車廂的通風系統正常運行。
五是運行人員，包括站台服務人員都應該佩戴口罩。
六是充分利用廣播、電視、海報、提示性標語等方式來宣傳相關防控知識。
七是作為乘客在乘坐全程要戴口罩，在乘坐結束後做手衛生。
有網民認為這些措施雖有點麻煩，但卻是必須的，「非常時期就是要用非常手段」、「花一點時間消毒，總比去醫院隔離14天好吧」。
責任編輯：伍樂