【新冠肺炎】官提5招防的士播毒：乘客打開車門通風2分鐘才上的士

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）疫情全球大爆發，中國新冠肺炎確診數字仍在增加，公共交通傳播惹人關注。國家疾控專家提出乘的士、公共巴士及地鐵的防疫指南；其中，的士司機與乘客要做好5件事，包括乘客可打開車門1至2分鐘才上車。

國務院聯防聯控機制2日召開記者會，介紹現階段公共場所等疫情防控工作。

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針對乘坐地鐵、的士、公共巴士這些交通工具的乘客愈來愈多，中國疾控中心研究員張流波指出，應該從兩個方面考慮，一方面是的士、網約車這一類相對有比較獨立空間的，另一方面是巴士、地鐵，在復工復產以後，乘坐人會比較多，所以分別來說。

的士與網約車要做好5個方面的工作︰

一是確保司機沒有感染，可以建立一個健康申報製度，進行體溫檢測，也要注意司機在全程都要戴口罩，經常做手衛生，這是對司機的基本要求。

二是車輛應該每天出車前對門把手、座位、扶手這些地方做清潔消毒的處理。

三是行駛過程中如果條件允許，外面溫度合適的時候盡量開窗，保證比較好的空氣交流。

四是乘客上車前先打開門一兩分鐘讓它有一個空氣交換的機會，也可以用消毒紙巾對可能碰到的位置做擦試消毒，最關鍵是乘客乘坐的時候也要全程戴口罩，乘坐結束後也要做手衛生。

五是付費時提倡無接觸式的付費。