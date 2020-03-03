【新冠肺炎】口罩商揭利潤有幾驚人　核心「熔噴布」由每噸2萬炒至30萬元

▲ 口罩核心原材料熔噴無紡布（熔噴布）近一個多月漲價15倍以上，從平時的每噸2萬元（人民幣，下同），漲至30多萬元，業內預計未來可能還會上漲，對口罩供應構成壓力。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）肆虐，口罩依然難求。惟無論是內地抑或香港本地的口罩生產商，目前都要面對相同的問題——有口罩「心臟」之稱的熔噴無紡布（下稱熔噴布），近一個多月漲價15倍以上，從平時的每噸2萬元（人民幣，下同），漲至30多萬元，業內預計未來可能還會上漲，對口罩供應構成壓力。

貨源緊缺價格飛漲 企業「求料無門」

醫用外科口罩一般採用多層結構，簡稱為SMS結構：內外側為單層紡粘層（S），中間為單層或多層的熔噴層（M），熔噴布就是熔噴層的最佳材料。據內媒報道，熔噴布貨源緊缺，價格快速上漲。一位生產商在某口罩貨源共享交流群表示，除了熔噴布，其他的都好說。轉產口罩等防疫物資的一家山東服裝企業最近「求料無門」：

最近詢價熔噴布，報價至少20萬元/噸以上，30萬、40萬元也不稀奇。而兩周前，我們採購的還是8萬元/噸，最高的也就12萬元/噸。

沒有熔噴布，就只能「讓機器等布」。青島海諾生物工程擁有兩條醫用外科口罩生產線和一條民用口罩生產線，他們曾向當地政府反映，因為原材料緊缺，拿不到貨，部分生產線只好停產。另有口罩商表示，其熔噴布庫存只能用到3月初，公司現有一條口罩生產線，3月初將有兩條新線到廠，如採購不到熔噴布，新線將難以投產。

▲ 口罩採購需求大量增加，一些急着復工的企業並不在意原料價格，也推高了口罩價格。

為緩解口罩緊缺，多地政府已加快審批，鼓勵非口罩生產企業轉為口罩生產企業應急，僅自1月1日至2月7日，全國超過3000家企業經營範圍新增了「口罩、防護服、消毒液、測溫儀、醫療器械」等業務。

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國家發改委稱，目前全國口罩每日產能達到1.16億個。但按照第4次全國經濟普查數據，國內法人單位和個體經營戶合計就業人口高達5.33億人，按每人每天一個口罩計算，至少每天需要5.33億個口罩。

因此，除西藏外的30個省區市都陸續增設口罩生產線，中國紡織品商業協會負責人表示，未來，熔噴布的市場需求還將進一步加大。在國務院小程式2月21日上線的「重點醫療防控物資生產工序對接專區」中就發現，多數企業都在尋求熔噴布供應。

口罩需求大 小布廠為掙快錢惡意抬價

據了解，內地能生產熔噴布的大型廠家並不多，由於大型布廠受政府調控，漲價幅度不大，但也有小廠坐地起價。山東一家口罩廠商負責人林友強說，平時有穩定客戶的熔噴布企業，要維持客戶關係不能肆意漲價；一批以往經營不善的企業則惡意抬價，想借此掙一筆快錢。業內人士透露，一些熔噴布供應商不但發貨少開發票或不開發票，而且要求下遊工廠用口罩折價抵款，並且還要另加現金。

事實上，口罩利潤驚人是口罩廠願意高價購買熔噴布的重要原因，一位業內人士透露：

1噸熔噴布可以做100萬個醫療外科口罩。如果熔噴布賣20萬元/噸，布價在一個口罩的成本只佔0.2元。現在政府從山東調撥口罩的價格是每個約1.5元，另外補貼0.2元；北京每個約4元，上海、湖北每個約3元。物流、人工、熔噴聚丙烯等成本在口罩售價中佔比很小。

另一方面，口罩採購需求大量增加，一些急着復工的企業並不在意原料價格，也推高了口罩價格。

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熔噴布生產技術高 難即時轉型生產

非口罩生產企業可轉為口罩生產企業應急，能否複製到熔噴布生產？業內人士說，相比口罩生產線，熔噴布生產技術較高，熔噴布質量直接決定口罩質量，布廠生產線投資動輒數百萬元、上千萬，設備製造安裝都比口罩生產裝置複雜得多，對廠房的要求也比較高，且需要對工作人員進行專門培訓。

浙江一家熔噴布生產設備供應商說，真正引進了熔噴布的生產線，說不定疫情帶來的需求高峰早已過去。這種擔憂，阻礙了不少投資者進入此領域。

此前，因熔噴布短缺，已有部分港商發現購自東南亞國家的口罩，以普通不織布代替，生產「假口罩」。

責任編輯：伍樂

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