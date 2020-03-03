【新冠肺炎】地方政府鼓勵復工派錢振經濟 民企稱銀行停息才有用

新冠肺炎衝擊經濟，中國各地開始「派錢」補貼策略。杭州推出符合條件者補貼房租500元（人民幣，下同），廣東則是發錢給電影院，數額從1萬元到31萬元都有。雖然中國官方鼓勵復工，但有浙江民企老闆卻因沒訂單而憂慮太多員工回來，並呼籲銀行貸款停收利息。

經濟觀察網報道，杭州市政商「親清線上」平台今天上線，12條優惠政策可在線上兌付。其中，去年年收入低於7.2萬元、並符合其他相關條件的杭州企業員工，政府給予每人500元的租房補貼，但夫妻限享受一人次。全年納稅總額在50萬元以下的小微企業，也會給予補貼。

▲ 新冠肺炎衝擊經濟，中國各地開始「派錢」補貼策略

而根據廣東官方的「南方+app」，廣東率全中國之先向全省分配資金4888萬元，扶持1337家受疫情影響影院。廣東的電影院自1月24日暫停營業至今，損失嚴重。有業內人士預估，疫情期間全省票房至今已損失超過10億元。

廣東省電影局提出「中央和省級電影專資扶持受疫情影響影院資金分配方案」，目前正在公告中，待公告結束後，將儘快撥付給全省電影院。參與分配的影院共1337家，按照去年的票房佔比各家獲得不同的分配金額，在1萬元至31萬元之間。

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事實上，中國官方已不斷鼓勵復工推動經濟。中央社引述廣東鞋業台幹說，當地已回到「拚經濟」主線，防疫措施逐漸鬆綁，目前約有8成員工回到產線，恢復近7成的產能。

不過，內媒「態度財經媒體」引述浙江紡織業老闆袁先生指出，他反而開始擔心太多員工回來，因為下一筆訂單根本還沒著落。

企業呼籲銀行停息而非降息

他直指，真正能有力促進消費的，就是「銀行停息」，而不是降息；「讓企業貸款利息停幾個月，企業可以緩口氣，老百姓就不會失業；如果再讓老百姓房貸停幾個月，經濟慢慢就會復甦。」

除了袁先生，網上還有不少呼籲銀行停息的聲音。根據重慶晨報旗下的上游新聞2月19日報道，郵儲銀行重慶分行已對部分從事零售業的客戶制定停息計畫，讓他們在無營業收入的情況下，減少還款壓力。

責任編輯：游昊雲

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