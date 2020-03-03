中國輪值聯合國安理會主席 舉辦反恐研討會分享新疆反恐經驗

新疆人權問題持續引起國際關注。中國作為聯合國安理會理事國之一，3月起擔任安理會輪值主席，隨後在聯合國日內瓦總部舉行研討會，介紹新疆反恐經驗；並舉辦新疆圖片展，展示新疆的發展和人民的生活。

舉辦反恐研討會 願分享「中國經驗」

▲ 中國常駐日內瓦代表團等單位2日在聯合國日內瓦總部萬國宮舉行「反恐和去極端化與人權保障」國際研討會（中新社圖片）

據中新社報道，在聯合國人權理事會第43屆會議期間，中國常駐日內瓦代表團等單位2日在聯合國日內瓦總部萬國宮舉行「反恐和去極端化與人權保障」國際研討會，現場並播放「中國新疆反恐前沿」紀錄片。

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報道稱，來自中國、喀麥隆、乍得、尼日爾、斯里蘭卡、塞爾維亞等國的10多名專家學者圍繞「恐怖主義定義、恐怖主義對人權的危害、反恐國際法依據、西方媒體在反恐問題上的雙重標準、國際社會如何就反恐和去極端化開展合作」等問題闡述看法。

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中方專家表示，新疆曾發生數千起恐怖主義襲擊，對人民生命安全和財產造成巨大損失。面對恐怖主義和極端主義的嚴峻威脅，中國政府采取了設立職業技能教育培訓中心等一系列反恐和去極端化舉措，取得積極成效。

專家還稱，中方願同國際社會分享「中國經驗」，為全球反恐和去極端化事業作出積極貢獻。

與會嘉賓認為，美國等西方國家和媒體在反恐和去極端化時采用雙重標準，甚至縱容恐怖勢力，這不利於國際反恐合作。

舉辦新疆圖片展 介紹人民生活

此外，中方2日還在聯合國日內瓦總部舉辦「家園—新疆多民族人民生活掠影」圖片展。中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭在開幕式致辭中說，自己曾在新疆工作，留下了美好而深刻的記憶。這次展覽正是通過精心挑選的上百幅圖片和視頻，向大家展示新疆發展和人民生活。

▲ 陳旭稱，當前新疆正處在歷史上發展最快、最穩定的時期。（網上圖片）

陳旭稱，當前新疆正處在歷史上發展最快、最穩定的時期。新疆取得如此矚目的成就，離不開安全穩定的發展環境，新疆已經三年多未發生一起恐怖襲擊事件。

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陳旭還表示，人民幸福生活是最大的人權。沒有人比中國政府更關心自己的人民，沒有人比中國政府更清楚人民的需要。相信大家能夠通過圖片展了解新疆的真實情況。

聯合國安全理事會輪值主席任期一個月，由安理會理事國按照理事國國名英文字母次序輪流擔任，中國上次擔任安理會輪值主席為2018年11月。

責任編輯：伍樂