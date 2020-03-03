歐盟擬6月提方案 應對中國國企補貼

歐盟競爭專員維斯塔格(Margrethe Vestager)指出，歐盟監管機構將於6月提出提案，應對與歐洲同業相比享有不公平優勢的中國國有企業，以響應德國和法國的呼籲。

相應德法呼籲 確保歐企公平競爭環境

德國和法國早前呼籲歐盟反壟斷監管機構做出更多努力，以確保與中國公司競爭的歐洲企業有一個公平的競爭環境。

維斯塔格周一在歐洲學院一次會議上表示，歐盟正在制定保護公平競爭的新權力，將使歐盟能夠應對外國補貼和國有企業等可能對歐洲競爭造成的傷害。她稱，歐盟計劃在6月底發布一份白皮書，就關於如何使用這些新權力的想法徵求意見。

維斯塔格還暗示，將針對壟斷企業排擠較小競爭對手，制定更嚴格的規定，可能需要歐美均採取行動。

她稱，如果市場已經出現不公平，其他公司不再有可能參與競爭，便有可能需要要求那些公司降低其對競爭已經造成的影響。這個問題預料將是4月面臨的一個重要主題，屆時將與美國司法部和聯邦貿易委員會(FTC)的官員會面，討論應對方案。

上月，德國、法國、意大利和波蘭敦促維斯塔格在6月底之前，提出修訂歐盟反壟斷規則的提案。

責任編輯：蒯宇澄