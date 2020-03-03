【新冠肺炎】疑受排華情緒殃及　新加坡少年倫敦街頭被圍毆致臉腫　兇徒吼「你這個新冠病毒」

新型冠狀病毒肺炎疫情在歐美爆發後，許多地區出現歧視、排斥中國人以至亞洲人的情緒。一名在英國留學的新加坡男生在社交平台稱，上周二（2月24日）在倫敦牛津街被數名青少年圍毆，施襲者向他吼叫「不想你的新冠肺炎病毒在我的國家。」

來自新加坡的Jonathan Mok長着華裔臉孔，他在社交媒體表示，他上月24日晚間9時左右，在倫敦街頭遭到襲擊。

Jonathan Mok長着華裔臉孔

Jonathan Mok表示，當時他正走在人潮頗多的牛津街（Oxford Street）上，結果有一群看似不到20歲的年輕人與他擦肩而過，並對著他說「冠狀病毒」。他回憶，他感到十分訝異，因此回頭看了那群人一眼，結果其中一個男生就大喊「你竟敢瞪我！」接著就朝著他揍了一拳。

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「他們朝著我狂吼，朝著我罵，又揍了第二拳，我只能對著路人喊我什麼都沒做，」Jonathan Mok說，後來又有人踹了他一腳，並說「我不想讓病毒進入我的國家！」

接著一群人就在警察趕到時逃離。Jonathan Mok的右眼被打到瘀青，臉頰也被打腫，鼻子也在冒血，緊急送醫後，醫生表示有輕微骨折，可能需要開刀才能復原。

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他在貼文指，種族歧視不是愚蠢而是憎恨，種族主義者經常用藉口對其他人作出歧視行為，而新冠肺炎正是一個新藉口。

貼文寫道，或許有人認為當時他不應轉身回頭，他反問為何有人種族歧視自己時需啞忍不作聲。