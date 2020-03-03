武漢抗疫前線醫生：別期待新冠病毒夏天自然消失　強制醫生休息「打持久戰」

▲ 有武漢抗疫前線醫生表示，目前沒有明確特效藥，別期待夏天新冠病毒自然消亡。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情未止，中共中央總書記習近平強調，盡最大努力挽救更多患者生命是當務之急、重中之重，要加強藥物、醫療裝備研發及臨床救治結合，強化防疫科研。有武漢抗疫前線醫生表示，目前沒有明確特效藥，別期待夏天新冠病毒自然消亡。

武漢金銀潭醫院院長張定宇上月呼籲新冠肺炎康復者捐獻血漿，拯救病人；從瑞德西韋到抗體血漿，特效藥始終是備受關注的話題。

談接管ICU：醫生們也沒見過這陣勢

正在武漢抗疫第一線的復旦大學附屬華山醫院副院長、援鄂醫療隊總指揮馬昕接受鳳凰網訪問時表示，理論上講，帶有抗體的血漿是治療方法之一，但從危重症病人臨床治療看，到底體內有多少病毒存量，需要多少抗體去中和，仍是一個亟待研究話題。此外，病毒還引發多個器官衰竭，治療不止是病毒清除的問題。

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馬昕表示，目前還沒有非常明確的特效藥，對於一些輕症病人來說，他完全靠自身抵抗力戰勝病毒；但危重症病人必須依靠醫療支持。

至於外界關注夏季來臨氣溫升高，新冠肺炎病毒會否自然消亡，馬昕認為，從經驗角度來講，大家是比較樂觀，但不能依靠天氣轉暖。「如果完全依靠天氣轉暖，就會喪失很多機會，可能有更多病人去染病或有更多病亡率。每個病毒的情況不一樣，不能按照經驗和習慣，認為到夏天這個病毒就會清除，不排除有的冠狀病毒天氣熱了還會染病，還會傳播。」

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馬昕兩周前隨國家緊急醫學救援隊來到武漢；一星期之前，華山醫院派了215名醫護到武漢，接管了同濟醫院光谷院區的ICU（重症監護室）30張床位。「來之前我們都覺得210個人管30張床位，是不是太輕鬆了？」但馬昕說，隊中醫生誰也沒見過在一個ICU有這麼多的重症、危重症病人，突然間感覺到巨大的壓力。

現在前線醫生都不按照值班日程來上班，下班了也不走，馬昕說，理解他們的心情，但會強制讓醫生休息，「這樣並不利於打持久戰」。另因醫生已經上手，暫時沒有考慮過輪換。

習近平考察新型肺炎防控科研工作

▲ 中共中央總書記習近平，昨（2日）考察與新型冠狀病毒肺炎防控有關的科研工作，先後到軍事醫學研究院、清華大學醫學院的全球健康與傳染病研究中心，及生物醫學檢測技術和儀器實驗室。

在北京，中共中央總書記習近平，昨（2日）考察與新型冠狀病毒肺炎防控有關的科研工作。習近平強調，盡最大努力挽救更多患者生命是當務之急、重中之重，要加強藥物、醫療裝備研發及臨床救治結合，切實提高病癒率、降低死亡率。他指出疫苗對疫情防控至關重要，對安全的要求亦在第一位。

習近平指出，中方亦要加強與世界衛生組織溝通交流，與有關國家、特別是疫情高發國家，在追溯源頭、藥物、疫苗、檢測等方面加強科研合作，共享數據和訊息，共同研究應對策略。

責任編輯：伍樂

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