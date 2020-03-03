  • 20°C
香港時間 : 2020303日 (二) 16:12
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 武漢肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

武漢抗疫前線醫生：別期待新冠病毒夏天自然消失　強制醫生休息「打持久戰」

社會熱點 14:31 2020/03/03

分享：

有武漢抗疫前線醫生表示，目前沒有明確特效藥，別期待夏天新冠病毒自然消亡。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情未止，中共中央總書記習近平強調，盡最大努力挽救更多患者生命是當務之急、重中之重，要加強藥物、醫療裝備研發及臨床救治結合，強化防疫科研。有武漢抗疫前線醫生表示，目前沒有明確特效藥，別期待夏天新冠病毒自然消亡。

武漢金銀潭醫院院長張定宇上月呼籲新冠肺炎康復者捐獻血漿，拯救病人；從瑞德西韋到抗體血漿，特效藥始終是備受關注的話題。

談接管ICU：醫生們也沒見過這陣勢

正在武漢抗疫第一線的復旦大學附屬華山醫院副院長、援鄂醫療隊總指揮馬昕接受鳳凰網訪問時表示，理論上講，帶有抗體的血漿是治療方法之一，但從危重症病人臨床治療看，到底體內有多少病毒存量，需要多少抗體去中和，仍是一個亟待研究話題。此外，病毒還引發多個器官衰竭，治療不止是病毒清除的問題。

特朗普稱新冠肺炎4月消失 因天氣趨熱  世衛「闢謠」

【新冠肺炎】鍾南山：有信心4月底基本控制疫情 仍不清楚病毒來源

馬昕表示，目前還沒有非常明確的特效藥，對於一些輕症病人來說，他完全靠自身抵抗力戰勝病毒；但危重症病人必須依靠醫療支持。

至於外界關注夏季來臨氣溫升高，新冠肺炎病毒會否自然消亡，馬昕認為，從經驗角度來講，大家是比較樂觀，但不能依靠天氣轉暖。「如果完全依靠天氣轉暖，就會喪失很多機會，可能有更多病人去染病或有更多病亡率。每個病毒的情況不一樣，不能按照經驗和習慣，認為到夏天這個病毒就會清除，不排除有的冠狀病毒天氣熱了還會染病，還會傳播。」

【新冠肺炎】連續工作39日 河南36歲醫生袁洋洋心臟驟停去世

【新冠肺炎】延遲婚期抗疫 29歲武漢醫生殉職 喜帖安放於抽屜

馬昕兩周前隨國家緊急醫學救援隊來到武漢；一星期之前，華山醫院派了215名醫護到武漢，接管了同濟醫院光谷院區的ICU（重症監護室）30張床位。「來之前我們都覺得210個人管30張床位，是不是太輕鬆了？」但馬昕說，隊中醫生誰也沒見過在一個ICU有這麼多的重症、危重症病人，突然間感覺到巨大的壓力。

現在前線醫生都不按照值班日程來上班，下班了也不走，馬昕說，理解他們的心情，但會強制讓醫生休息，「這樣並不利於打持久戰」。另因醫生已經上手，暫時沒有考慮過輪換。

習近平考察新型肺炎防控科研工作

中共中央總書記習近平，昨（2日）考察與新型冠狀病毒肺炎防控有關的科研工作，先後到軍事醫學研究院、清華大學醫學院的全球健康與傳染病研究中心，及生物醫學檢測技術和儀器實驗室。

在北京，中共中央總書記習近平，昨（2日）考察與新型冠狀病毒肺炎防控有關的科研工作。習近平強調，盡最大努力挽救更多患者生命是當務之急、重中之重，要加強藥物、醫療裝備研發及臨床救治結合，切實提高病癒率、降低死亡率。他指出疫苗對疫情防控至關重要，對安全的要求亦在第一位。

習近平指出，中方亦要加強與世界衛生組織溝通交流，與有關國家、特別是疫情高發國家，在追溯源頭、藥物、疫苗、檢測等方面加強科研合作，共享數據和訊息，共同研究應對策略。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】鍾南山：有信心4月底基本控制疫情 仍不清楚病毒來源
2020/02/27
【新冠肺炎】鍾南山：有信心4月底基本控制疫情 仍不清楚病毒來源
【武漢肺炎】特朗普稱新冠肺炎4月消失 因天氣趨熱 世衛「闢謠」
2020/02/11
【武漢肺炎】特朗普稱新冠肺炎4月消失 因天氣趨熱 世衛「闢謠」
【新冠肺炎】連續工作39日 河南36歲醫生袁洋洋心臟驟停去世
2020/03/02
【新冠肺炎】連續工作39日 河南36歲醫生袁洋洋心臟驟停去世
【新冠肺炎】疫情何時見頂、傳播力多強？鍾南山告訴你12件關於新冠肺炎的事
2020/02/28
【新冠肺炎】疫情何時見頂、傳播力多強？鍾南山告訴你12件關於新冠肺炎的事
新冠肺炎痛苦死亡過程曝光 前綫醫生：漸進式窒息－痛苦爭扎－斷氣
2020/02/20
新冠肺炎痛苦死亡過程曝光 前綫醫生：漸進式窒息－痛苦爭扎－斷氣
疫情 治療 傳染病 習近平 醫生 護士 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

歐盟擬6月提方案 應對中國國企補貼

下一篇文章

【新冠肺炎】鍾南山研究：管控若遲5天實施 疫情規模擴大3倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】無法踎低、只能跳高1厘米　新冠肺炎恐怖後遺症曝光
【新冠肺炎】無法踎低、只能跳高1厘米　新冠肺炎恐怖後遺症曝光
【新冠肺炎最新情況】內地僅新增125人確診　1月21日來新低、2943人死亡（不斷更新）
【新冠肺炎最新情況】內地僅新增125人確診　1月21日來新低、2943人死亡（不斷更新）
【新冠肺炎．慎入】肺部萎縮如豆腐乾　主刀醫生曝新冠恐怖病狀
【新冠肺炎．慎入】肺部萎縮如豆腐乾　主刀醫生曝新冠恐怖病狀
世衛警告新冠肺炎傳播力強 曝10大典型症狀 發燒仍排第一
世衛警告新冠肺炎傳播力強 曝10大典型症狀 發燒仍排第一
【新冠肺炎】傳染力超想像！「無罩男」與確診者相隔16秒上巴士　被閃電傳染
【新冠肺炎】傳染力超想像！「無罩男」與確診者相隔16秒上巴士　被閃電傳染
【新冠肺炎】帽商靈機一觸生產「防護帽」 日售百萬頂供不應求
【新冠肺炎】帽商靈機一觸生產「防護帽」 日售百萬頂供不應求