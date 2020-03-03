【新冠肺炎】穩投資救經濟 首兩月地方發逾萬億新債創新高

在疫情衝擊經濟下，財政部公布，前兩個月地方政府發新增債券約1.22萬億元（人民幣，下同），首破萬億並創新高，按年升約76%。同期地方債發債期限也明顯拉長，由去年前兩個月的7.6年平均期限，拉長至15.2年。分析稱，為盡快使用發債資金來穩投資穩經濟，地方政府發債還將繼續。

單計2月，全國則發地方債4,379億元，地方政府債券平均發行期限17.5年，其中一般債券18.2年、專項債券17年。

▲ 新冠肺炎下武漢接近停擺

財政部政府債務研究和評估中心發現，1月發行的7148億元新增專項債券中，主要用於市政和產業園區基礎設施2870億元；鐵路、軌道交通、機場、收費公路等交通基礎設施2060億元；醫療衛生、教育、鄉村振興等社會事業1203億元；農林水利、污水垃圾處理等生態環保項目1015億元。

事實上，近期僅七省就推出總投資25萬億元重點項目，相當一批重大基礎設施建設項目。此外，財政部早起也已提前下達今年新增地方政府債券限額1.85萬億元，意味著目前地方被允許最多發行1.85萬億元新增債券，還有6000多億元新增債券將在3月之後被發行。

預料今年新增債券規模創新高

由於受疫情影響，全國兩會延期，地方政府最終發債規模還未明確。不過為盡快使用發債資金來穩投資穩經濟，市場普遍預計地方政府今年新增債券規模將繼續創歷史新高。

財政部部長劉昆近日也表示，要用好地方政府專項債券，堅持資金跟著項目走，優化投向結構，擴大使用範圍，在項目上儲備一批、發行一批、建設一批、接續一批，盡快擴大有效投資，形成對經濟的有效拉動。

責任編輯：游昊雲

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