【新冠肺炎】內媒揭復工數據造假：企業全日開住冷氣「扮工」

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續衝擊經濟，據國家統計局數據顯示，截至2月25日，大至中型企業復工率達79%，而中小型企業復工率僅32.8%。進入3月，內地開啟新一輪復工潮，但有消息指多地為美化數據，出現企業開著空調耗電、復工卻不復產等現象。

中央下達指標 以用電量考核復工率

據內媒財新報道，杭州市某街道工作人員表示，2月29日起中央層面檢查組將以街道用電量來考核復工率，合格指標是2月29日（0時到24時）企業用電量達到1月8日用電量的75%，3月10日（0時到24時）企業用電指標達到1月8日用量的90%以上。

▲ 為達到用電指標，部分工業企業被要求全天開機器，辦公企業被要求全天開空調、電腦。（網上圖片）

為達到上述目標，部分工業企業被要求全天開機器，辦公企業被要求全天開空調、電腦。

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在該街道轄區內工業企業名單中的杭州鏵廣投資稱，在多個由杭州企業組成的微信群中看到了相關通知。杭州歐本科技聯繫人也稱收到用電量通知，但企業2月15日已經復工，公司兩條生產線2月29日處於正常生產狀態，並非空開。

還有一間企業表示，「機器能開的都開著」，隨後解釋稱是因為周末正常單休，不存在機器空轉情況。另有一家企業稱對用電量的事情並不知情，復工率僅20%左右，開機比例較低。

面對上級給出的復工指標 企業寧願捱貴電費

上述杭州街道辦工作人員表示，一方面疫情期間工業用電有減免政策，更重要的是，與浪費一些電費相比，企業更怕「得罪」街道。2、3天前杭州某園區的真實復工率約40%，遠達不到考核目標要求的75%，考慮到遠程辦公等因素，實際用電量還要再打折扣。

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浙江義烏和溫州的兩間製造企業則表示，和企業對接的街道工作人員均需要完成電量指標。其中一家企業說，空轉機器是極有可能的：「確實企業會有壓力，面對這麼多領導的關心支持，總不能不開機器」，否則將「天天面對領導的服務和支持」。

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一家溫州企業還透露，政府給了用電量指標，大約為疫情發生前的一半，為此「空調一直開著」。

浙江是全國推進復工工作的標竿。2月24日，發改委秘書長叢亮在發布會上介紹，全國規模以上（年主營業額人民幣2,000萬以上）工業企業復工率逐步提高，其中浙江復工率超過90%。

河北一地方要求企業虛報復工員工資料

相比浙江多地以用電量審核最終復工情況，河北滄州泊頭市則選擇「復工不復產」。

▲ 河北滄州以機械鑄造、汽車模具、環保設備為主的制造產業帶（網上圖片）

滄州以機械鑄造、汽車模具、環保設備為主的制造產業帶，一家河北泊頭規上製造企業負責人直言當地復工數據不實，大量企業「被復工」：「我們已經被上報為已復工狀態，但當地政府由於不願承擔風險，在政策執行上依然禁止工廠真正復工。我們復工了，但根本沒復產」。

他指出，為配合上級檢查，即便沒有復工，泊頭方面要求他虛報復工員工資料，並通知工人如接到檢查電話後需配合回答已復工。

責任編輯：伍樂

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