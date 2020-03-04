  • 21°C
香港時間 : 2020304日 (三) 10:41
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 武漢肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】內媒揭復工數據造假：企業全日開住冷氣「扮開工」

經濟脈搏 10:13 2020/03/04

分享：

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續衝擊經濟，據國家統計局數據顯示，截至2月25日，大至中型企業復工率達79%，中小型企業復工率則為32.8%。進入3月，內地開啟新一輪復工潮，但有消息指多地為美化復工數據，出現企業開着冷氣耗電、復工卻不復產等現象。

中央下達指標　以用電量考核復工率

內媒《財新網》報道，杭州市某街道工作人員表示，2月29日起中央層面檢查組以街道用電量來考核復工率，合格指標是2月29日（0時到24時）企業用電量達到1月8日用電量的75%，3月10日（0時到24時）企業用電指標達到1月8日用量的90%以上。

為達到用電指標，部分工業企業被要求全天開機器，辦公企業被要求全天開空調、電腦。（網上圖片）

為達到上述目標，部分工業企業被要求全天候開着機器，辦公企業被要求全日都開着冷氣及電腦。

【新冠肺炎】2月財新製造業PMI跌至40.3 創記錄最低

在該街道轄區內工業企業名單中的杭州鏵廣投資稱，在多個由杭州企業組成的微信群中看到了相關通知。一間企業表示，「機器能開的都開着」，隨後解釋稱是因為周末正常單休，不存在機器空轉情況。

杭州歐本科技稱，確實收到用電量通知，但強調該公司2月15日已經復工，兩條生產線2月29日處於正常生產狀態，並非「空開」。另有一家企業則稱對用電量的事情並不知情，復工率僅20%左右，開機比例較低。

部分空轉機器　企業寧願捱貴電費

上述杭州街道辦工作人員表示，一方面疫情期間工業用電有減免政策，更重要的是，與浪費一些電費相比，企業更怕「得罪」街道辦。

報道指，2、3天前杭州某園區的真實復工率約40%，遠達不到考核目標要求的75%，考慮到遠程辦公等因素，實際用電量還要再打折扣。

【武漢肺炎】疫情惡化前 中國製造業已舉步維艱？

浙江義烏和溫州的兩間製造企業則表示，和企業對接的街道工作人員均需要完成電量指標。其中一家企業說，空轉機器是極有可能的，「企業確實會有壓力，面對這麼多領導的關心支持，總不能不開機器，否則將天天面對領導的服務和支持」。

新冠肺炎衝擊 2月官方PMI劇降至35.7有紀錄新低

浙江是全國推進復工工作的標竿。2月24日，發改委秘書長叢亮在發布會上介紹，全國規模以上（年主營業額2,000萬元人民幣以上）工業企業復工率逐步提高，其中浙江復工率超過90%。

河北一地方要求企業虛報復工員工資料

相比浙江多地以用電量審核最終復工情況，河北滄州泊頭市則選擇「復工不復產」。

河北滄州以機械鑄造、汽車模具、環保設備為主的制造產業帶（網上圖片）

滄州以機械鑄造、汽車模具、環保設備為主的製造產業帶，一家河北泊頭規上製造企業負責人直言當地復工數據不實，大量企業「被復工」：「我們已經被上報為已復工狀態，但當地政府由於不願承擔風險，在政策執行上依然禁止工廠真正復工。我們復工了，但根本沒復產」。

他指出，為配合上級檢查，即便沒有復工，泊頭方面要求他虛報復工員工資料，並通知工人如接到檢查電話後需配合回答已復工。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】疫情影響工廠復工 NASA圖片顯示中國空氣污染程度驟降
2020/03/02
【新冠肺炎】疫情影響工廠復工 NASA圖片顯示中國空氣污染程度驟降
【新冠肺炎】日韓疫情惡化難供貨 中國工廠復工難上加難
2020/03/03
【新冠肺炎】日韓疫情惡化難供貨 中國工廠復工難上加難
【新冠肺炎】地方政府鼓勵復工派錢振經濟 民企稱銀行停息才有用
2020/03/03
【新冠肺炎】地方政府鼓勵復工派錢振經濟 民企稱銀行停息才有用
中國 溫州 用電量 PMI 中華人民共和國國家發展和改革委員會 國家統計局 營業額 經濟 疫情

下一篇文章

【口罩供應】口罩商揭利潤有幾驚人　核心「熔噴布」由每噸2萬炒至30萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】內媒揭復工數據造假：企業全日開住冷氣「扮開工」
【新冠肺炎】內媒揭復工數據造假：企業全日開住冷氣「扮開工」
【新冠肺炎】納瓦羅批中國禁3M口罩輸美國　警告撤廠報復
【新冠肺炎】納瓦羅批中國禁3M口罩輸美國　警告撤廠報復
【新冠肺炎】日韓疫情惡化難供貨 中國工廠復工難上加難
【新冠肺炎】日韓疫情惡化難供貨 中國工廠復工難上加難
【新冠肺炎】iPhone不怕斷貨？鴻海料中國廠區3月底恢復正常產能
【新冠肺炎】iPhone不怕斷貨？鴻海料中國廠區3月底恢復正常產能
【新冠肺炎】穩投資救經濟 首兩月地方發逾萬億新債創新高
【新冠肺炎】穩投資救經濟 首兩月地方發逾萬億新債創新高
【口罩供應】口罩商揭利潤有幾驚人　核心「熔噴布」由每噸2萬炒至30萬元
【口罩供應】口罩商揭利潤有幾驚人　核心「熔噴布」由每噸2萬炒至30萬元