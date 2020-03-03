【新冠肺炎】滬指衝高回落收升0.7% 兩市連續十日萬億成交

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美聯儲降息預期升溫，隔夜美股大幅反彈，內地股市今日亦大幅高開，滬指衝高回落收市升0.7%，3000點關口得而復失。

滬指曾升逾1.8% 午後漲幅收窄

滬深兩市今日高開，計算機、電子等科技板塊走強，帶領創業板指早盤升近5%，滬指升逾1.8%，站上3000點大關，但午後各指數漲幅收窄。

截至收市，滬指報2992.9點，升0.74%；深證成指報11484.21點，升0.9%。創業板指全日升1.78%，報2173.35點。

兩市成交連續10日破萬億，總額為11,761億元（人民幣，下同），較上一交易日放量。其中，滬市成交4,471億元，深市成交7,290元。

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盤面上多數上升，多數飄紅，港口航運、計算機板塊領漲，農業、醫藥生物、國防軍工等漲幅居前；鋼鐵、銀行等僅微漲。

券商指中國經濟將進入恢復期

中信證券表示，預計3月市場將進入平和期，是全年絕佳的配置時機。中國經濟將進入快速恢復期，復工、復產開始加速爬坡，預計4月基本接近正常水平。對A股市場而言，科技股將進入業績和估值的校準期，個股將走向分化，優質科技白馬將最終勝出。

【新冠肺炎最新情況】內地僅新增125人確診 1月21日來新低、2943人死亡

武漢抗疫前線醫生：別期待新冠病毒夏天自然消失 強制醫生休息「打持久戰」

內地新冠肺炎疫情持續緩和。國家衛建委公布，昨天（2日）內地報告新增確診病例125宗，為1月21日以來新低；新增死亡病例31宗，全數來自湖北；新增疑似病例129宗。

國家衛生健康委新聞發言人米鋒今日表示，湖北以外省份，近5日每日新增確診病例數基本維持在10例左右，每日新增疑似病例數連續4日維持在100例以下，近6日每日出院病例在3000例左右。全國疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展。

責任編輯：蒯宇澄