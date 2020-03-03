【新冠肺炎】香港可參考？ 台灣家居隔離者限搭「防疫車隊」違者罰百萬台幣

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情肆虐，台灣特設「防疫車隊」將於明天（4日）上路，規定居家檢疫者從機場離開時，不能再搭乘公共交通工具，由排班的士與租賃車提供點對點服務；下周三（11日）起若家居隔離者仍搭乘公共交通工具返家，將罰款10萬至100萬元（新台幣，下同）不等，折合2.5萬至25萬港元罰鍰。

目前自中國大陸、香港、澳門、南韓、意大利及伊朗等地區入境旅客須進行14天家居隔離。台灣的交通部長林佳龍表示，根據統計，每天接近1000名來自上述地區的旅客，扣除親友接送，約600人有搭乘防疫車隊的需求，其中又以桃園機場需求最大。

▲ 台灣特設「防疫車隊」將於明天（4日）上路，規定居家檢疫者從機場離開時，不能再搭乘公共交通工具，由排班的士與租賃車提供點對點服務。

桃園機場入境的居家檢疫旅客可以優先親友接送，若無親友方便接送，短程由的士跳表計費，長程搭乘租賃車，計價方式比照高鐵票價2倍向乘客收費，不足1000元以1000元計，政府將有額外補助鼓勵協助的車隊夥伴。

其他機場則長途旅客仍由排班的士提供服務，旅客付費方式同桃園機場；旅客支付車資不足租賃費用及計程車資部分，將由政府補貼。

各航空站已規劃入境旅客通道、乘車程序，並加強標示。

台灣院內感染再多1人確診

另外，台灣北部醫院群聚感染再增加1宗確診病例，目前已將發生確診個案的病房病人移到單人隔離房，整區病房都已封閉；該個案已累計7人確診，但感染源頭仍不明。目前，台灣累計42人確診新型冠狀病毒肺炎。

責任編輯：伍樂

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