【新冠肺炎】李文亮同事梅仲明感染肺炎病逝 同院第3位醫生殉職

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎） 疫情肆虐，重災區武漢再有醫生犧牲。據內媒報道，武漢市中心醫院眼科主任醫生梅仲明，因感染新冠肺炎病逝，他與率先揭露武漢出現疫情後病逝的「吹哨人」李文亮同屬一科室。

曾獲「光明特使」稱號 備受患者好評

武漢市中心醫院今天（3日）下午發布公告稱，該院眼科副主任、主任醫師梅仲明，在抗擊新冠肺炎疫情工作中不幸染病，經全力搶救無效，於3月3日中午12時在武漢市金銀潭醫院去世，享年57歲。

公告表示，梅仲明醫生1962年11月29日出生於湖北省武漢市。1986年7月從中山醫科大學臨床醫學專業畢業後，一直在武漢市中心醫院眼科工作。「從醫30多年，他對工作認真負責，對患者耐心細致，為學科建設發展作出了重要貢獻。」

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據武漢市中心醫院官網介紹，梅仲明也是湖北省眼科學會委員、湖北省醫師協會白內障學組委員，曾榮獲武漢市政府「光明特使」稱號。截止發稿前，梅仲明醫生的介紹仍未從官網上撤下。

放棄休息時間 主動承擔前線工作

據內媒報道，在疫情發生後，梅仲明醫生放棄休息時間，主動承擔一線工作，積極上門診、查房，面對病人耐心解釋和溝通，叮囑做好防護，他自己終因長久在抗疫一線而感染，病情危重。

患者們對梅仲明醫生的評價是：有大愛、耐心、細心，對病人如親人，詢問病情耐心，會很認真的站在病人的角度考慮問題，不亂開檢查。

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梅仲明醫生是繼同屬眼科同一組的李文亮、甲狀腺乳腺外科主任江學慶後，武漢市中心醫院第3位感染新型冠狀病毒肺炎殉職的醫生。

責任編輯：尹航

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