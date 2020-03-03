【新冠肺炎】李文亮同科室梅仲明醫生染疫去世 為該院第三例犧牲者

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎） 疫情肆虐，在重災區武漢，再有醫生犧牲。據內媒報道，武漢市中心醫院眼科主任醫生梅仲明，因感染新型肺炎病逝，他與率先揭露武漢出現疫情後病逝的「吹哨人」李文亮同一科室。

曾獲「光明特使」稱號 備受患者好評

武漢市中心醫院3日下午發布公告稱，該院眼科副主任、主任醫師梅仲明，在抗擊新冠肺炎疫情工作中不幸染病，經全力搶救無效，於2020年3月3日中午12時在武漢市金銀潭醫院去世，享年57歲。

公告表示，梅仲明醫生1962年11月29日出生於湖北省武漢市。1986年7月從中山醫科大學臨床醫學專業畢業後一直在武漢市中心醫院眼科工作。從醫30余年，他對工作認真負責，對患者耐心細致，為學科建設發展作出了重要貢獻。

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據武漢市中心醫院官網介紹，梅仲明是眼科副主任，主任醫師教授，還是湖北省眼科學會委員，湖北省醫師協會白內障學組委員，曾榮獲武漢市政府「光明特使」稱號。截止發稿前，梅仲明醫生的介紹仍未從官網上撤下。

據內媒《楚天都市報》報道，在疫情發生後，梅仲明醫生放棄休息，主動承擔一線工作，積極上門診、查房，面對病人耐心解釋和溝通，叮囑做好防護，他自己終因長久在抗疫一線而感染，病情危重。

患者們對梅仲明醫生的評價是：有大愛、耐心、細心，對病人如親人，詢問病情耐心，會很認真的站在病人的角度考慮問題，不亂開檢查。

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梅仲明醫生是繼同屬眼科同一組的李文亮、甲狀腺乳腺外科主任江學慶後，武漢市中心醫院第3位感染新型冠狀病毒殉職的醫生。

責任編輯：尹航

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