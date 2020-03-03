【新冠肺炎】iPhone不怕斷貨？鴻海料中國廠區3月底恢復正常產能

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情下，美國蘋果公司 （Apple）供應鏈主要廠商鴻海位於中國的工廠，春節後復工波折重重。鴻海周二預計，儘管新冠肺炎疫情仍存在不確定性，但預計其中國工廠將可於3月底以正常產能運轉。

復工率現達50％ 疫情影響業界「二絕三窮」

新冠肺炎疫情爆發後，鴻海被迫推遲鄭州「 iPhone城」的復工時間，同時對數千名工人實施了嚴格的隔離措施。該公司此前已下調對2020年收入的預測，疫情影響智能手機需求，以及削弱全球經濟成長，並擾亂了蘋果的生產鏈。

鴻海董事長劉揚偉周二表示，其工廠目前的產能利用率約為季節性產能的50％，但該比率將在一個月內逐步增加，根據目前的時間安排，到3月底將能夠完全達到季節性產能水平。他說，疫情對世界造成全面影響，但以現況來看沒有那麼大。

劉揚偉估計，疫情影響第一季較嚴重，「傳統電子業的『五窮六絕，變成二絕三窮』，第一季跟第二季倒過來，後續有訂單遞延作用」。展望首季業績，消費暨智能產品、企業產品和運算產品的表現或較去年第4季下滑15%以上，元件和其他產品可能按年減少10%以上。

鴻海警告稱，仍然無法量化由勞動力短缺和全國範圍交通受阻導致工作放緩，所引發的影響。

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事實上，蘋果在中國的供應鏈面臨兩項重大考驗，首先是中美貿易緊張局勢，以及最近是因新冠病毒傳播而導致的製造業停擺。受武漢肺炎疫情影響，研究公司Strategy Analytics預測，第一季度中國智能手機出貨量將下降32％，從上年同期約8900萬部下降至6000萬部。Canalys將出貨量預期大幅下調至4250萬部。

另據了解，在中國有主要業務的其他關鍵技術和蘋果供應商，例如廣達電腦，英業達（Inventec）和LG Display等，也正逐步恢復工廠的運轉。

責任編輯：伍樂

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