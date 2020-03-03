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【蝗蟲災害】沙漠蝗蟲進中國方法大揭秘 中方人員到巴基斯坦考察疫情

社會熱點 20:47 2020/03/03

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除新冠肺炎疫情，內地還面臨蝗蟲危機。由於東非、西亞等地的蝗災防疫成效有限，大批蝗蟲已經進逼中國國門。專家預估最快在六月，蝗蟲可能經由巴基斯坦飛到西藏，以及緬甸飛到雲南，而中國的的蝗災防治工作組已到了巴基斯坦考察災情。

沙漠蝗蟲一天可飛150公里，一群就能吃掉3.5萬人的糧食，被稱為恐怖的「移動糧食收割機」。這批蝗蟲大軍已肆虐東非、西亞20多個國家，現在還步步進逼內地，逼得官方趕緊派出專家到巴基斯坦考察防疫方法。

由於東非、西亞等地的蝗災防疫成效有限，大批蝗蟲已經進逼中國國門。

山東植保站副站長王同偉：「整個(沙漠蝗蟲)個體，就要比東亞飛蝗要大、要壯，我感覺它要比東亞飛蝗還兇猛，昨天牠還咬我。」 沙漠蝗蟲存活時間雖只有3個月，但每天可隨風飛行150公里，一群體就能消滅3.5萬人的糧食，被稱為恐怖的移動糧食收割機。

面對滿地蝗蟲，原有內地專家提議，仿效多年前生態防疫，派出蝗蟲剋星鴨子出馬，但官方出面表示效果有限，目前以化學農藥防疫為主，此外內地也針對蝗蟲行進路線做出預測。研判蝗蟲大軍將透過三條路線殺進大陸，分別是巴基斯坦到西藏、緬甸到雲南、以及哈薩克到新疆。

沙漠蝗或經由藏滇疆邊境入侵中國 林業局發緊急通知

【蝗災2020】黃安號召「吃掉蝗災」被打臉　網民：吃野生蝗蟲會死㗎！

此外，巴基斯坦工作人員表示，中國蝗蟲治理經驗將使巴基斯坦受益，目前中巴兩國專家正密切合作，共同應對此次蝗災。

六月蝗蟲規模會比現在多500倍

根據聯合國糧農組織推測，沙漠蝗蟲在三個月後會增加20倍，六個月後會增加400倍，九個月後暴增8000倍。官方預估到六月，蝗蟲規模會比現在多500倍，在防堵新冠肺炎同時也為蝗災傷腦筋。 

責任編輯：游昊雲

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