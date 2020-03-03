【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應

▲ 世界衛生組織秘書長譚德塞2日表示，中國以外國家新增病例數目，已達中國新增病例數的9倍，呼籲各國必須重視。譚德塞發言隨即引爆日本網友反彈。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）在全球大爆發。世界衛生組織秘書長譚德塞2日表示，中國以外國家新增病例數目，已達中國新增病例數的9倍，呼籲各國必須重視。譚德塞發言隨即引爆日本網友反彈。

譚德塞在2日記者會上指出，過去24小時內，中國以外的國家新增病例數快速增加，已達中國新增病例數的9倍，其中以南韓、意大利、伊朗、日本等國的疫情最令人擔心。

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中國在周日報告給世衛組織的數字為206例，這是自1月21日以來最少。

但譚德塞也強調，抑制病毒仍是可行的，所有國家都必須視此為首要任務。

譚德塞這段發言傳到日本，在日本激怒不少網民反彈，有批評這次疫情爆發根本是WHO輕忽造成的大錯。

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日本有輿論指，日本一開始相信WHO數據和建議，政府、醫療學者和民眾對新冠肺炎過度樂觀，導致疫情擴散，包括在限制中國客入境上慢人一拍。

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在多數國家都執行14天隔離時，日本卻將隔離天數設為12天，甚至還一度聽從WHO建議降到10天。有登上鑽石公主號的防疫人員表示，自己是遵守WHO標準，穿戴口罩和手套上船檢疫，結果不幸遭到感染。

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台灣媒體引述日本有網友表示，「完全感受不到他（譚德塞）發言的重要性。對於這問題，重點在一開始就採取措施，加強實施，最終結果就只會造成最小傷害。但因為這個總幹事一直反對這樣做的結果下。大流行因此不可避免。這完全是人禍」。

另一名網友更不滿，世衛對中國表示肯定，卻批評日本；「說我們日本（疫情）是令人擔心的對象是不正確的。WHO可以解散了。」

還有人指出，「一開始缺乏危機感的WHO造就了現今狀況，事到如今說什麼都讓人難以相信了。且如果正確應對有抑制（病毒）的可能，那也請告訴我們具體正確的應對方法。」

責任編輯：伍樂

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