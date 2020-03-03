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浙江動物園奇案　竟把肺炎東北虎當野味賣

社會熱點 20:45 2020/03/03

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浙江省一所動物園中的雌東北虎2016因罹患大葉肺炎死亡，但老虎屍體隨後卻離奇消失，直到近日，才追查到虎屍當年被急凍後，今天流入了野味市場、端上餐桌。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）大爆發後，傳染病專家普遍相信病毒有可能來自野味。敏感時刻，一宗「野味奇案」浮出水面。浙江省一所動物園中的雌東北虎2016因罹患大葉肺炎死亡，但老虎屍體隨後卻離奇消失，直到近日，才追查到虎屍當年被急凍後，今天流入了野味市場、端上餐桌。

根據《錢江晚報》報道，浙江省金華市一名煙酒行戴老闆去年9月前往蘭溪購買貓頭鷹時，在回程途中遭埋伏已久的警方逮捕，警方也在店內冷凍櫃中查獲老虎頭、熊掌、豪豬、娃娃魚、鱷魚肉。

煙酒行老闆被查出私藏大量野味

戴氏當時供稱，這些野味裡，部份是他透過人脈，從非法盜獵者手上購買，到手後再加價出售；而虎頭、虎肉和熊掌等來自動物園死屍。

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東北虎頭被人當野味賣。

警方搜出的熊掌。

執法當局經進一步調查後，掀出了整條野味買賣產業鏈。報道指出，2016年時，浙江省一間動物園中的雌東北虎因罹患大葉肺炎死亡，依照規定，病死的動物屍體應焚燒處理或移交研究機構製成標本，但是這隻老虎卻離奇消失。

原來肺炎老虎屍體被李姓「動物園工作人員」私自藏起並急凍，李男為討好「經營多家動物園」的胡姓男子，向胡贈給虎頭與10多斤虎肉。

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而胡氏隨後再把虎頭虎肉轉賣給戴姓煙酒行老闆。

至於戴男私藏的熊掌，來源更加離奇。姜姓男子早前到安徽某動物園後山遊玩，剛好遇上員工在填埋病死黑熊，姜某提出想收購熊掌，動物管理員為牟取私利，不僅將病死黑熊的四肢砍下，還將之前死亡已冷凍的小黑熊四肢砍下賣給他。

「動物園工作人員」收起虎屍圖利

姜男其後將合共14隻熊掌賣給戴老闆。這些珍貴、瀕危動物的屍塊，通過戴老闆又高價流向餐桌。

檢調單位在上月28日起訴涉入「動物園東北虎失蹤案」的15名嫌犯，案件在進一步調查中。

責任編輯：伍樂

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