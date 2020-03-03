湖北現非洲豬瘟疫情 7野豬死亡

內地非洲豬瘟疫情再起？農業農村部今日通報，湖北省神農架林區發生野豬非洲豬瘟疫情，7隻野豬死亡。

根據通報，當局接到中國動物疫病預防控制中心報告，經湖北省動物疫病預防控制中心確診，神農架林區陽日鎮、松柏鎮發生野豬非洲豬瘟疫情，共發現7隻野豬死亡。

疫情發生後，當地已開展疫情處置和流行病學調查工作，按要求啟動應急響應機制，對病死野豬無害化處理、消毒等處置措施，加強對當地野豬巡查，嚴格限制附近家豬放養，對周邊所有生豬養殖戶排查和全面消毒，並做好疫情評估等相關工作。

去年12月以來 再次發布疫情

據報，這是去年12月24日以來，中國再次發布非洲豬瘟疫情。當時四川省敘永縣從截獲的外省違規調運生豬中，排查出非洲豬瘟疫情，涉事3架車共載有435隻生豬，15隻死亡。

農業農村部：非洲豬瘟防控形勢「依然複雜嚴峻」

農業農村部畜牧獸醫局副局長孔亮上月曾稱，去年全國共報告發生非洲豬瘟疫情63宗，撲殺39萬隻生豬。全國所有省份的疫區都解除封鎖。

外界關注，在非洲豬瘟和新冠肺炎疫情疊加下，豬肉供應是否有保障，孔亮當時表示，非洲豬瘟病毒在我國的污染面比較大，疫情發生和傳播風險還沒有完全根除，還要毫不鬆懈地抓好疫情防控各項工作，確保疫情不反彈。

責任編輯：伍樂

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