【肺炎疫情】肺炎疫情於多國爆發　為何外國人仍不戴口罩

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）在多個國家爆發，雖然各地口罩供不應求，但有一個較奇怪的現象，外國人特別是西方國家的人，並不像香港那樣，人人都口罩不離口，如果不戴口罩上交通工具，馬上惹來大眾奇異的注視。

到底為何西方人不愛戴口罩，難道他們自恃身強力壯不怕死？其實，一則是中外文化差異，外國人認為只有大病才需要戴口罩；其次，香港經過上次沙士的教訓，對於防疫的意識比其他地方強得多。

【口罩供應】口罩商揭利潤有幾驚人 核心「熔噴布」由每噸2萬炒至30萬元

【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）

經過沙士一役 港人對防疫意識加強

事實上，新冠疫情在武漢爆發後，香港人是最早搶口罩和戴口罩的地方。經濄沙士一役，大家都知要防範被病毒感染，不離戴口罩、洗手、U型水喉要加水三大法寶。經過今次新冠肺炎，還會加上一條：不要聚餐。

內地大部分地區早段時間沒有香港般敏感。在農曆年前，不少人寫訊息給內地親人，勸告他們出外要戴口罩，很多反被內地親人嘲笑「我們這裡一點事也沒有，隔著千里的小香港緊張什麼」等。但當得知武漢及胡北全面爆發後，內地多個大城市的人比較還要緊張，連到小區下面取外賣，都要全身裝備才下去 。

【武漢肺炎】香港一罩難求之際 台灣暫停輸出口罩一個月

【口罩供應】日本將每周產1億個口罩應急 政府補貼企業開足工

相對於中港兩地，日本雖然新冠肺炎疫倩也嚴重，但在通過2020年度預算案的2月28日，眾議院全體會議召開之前，執政黨和在野黨分別在國會內召開了會議，坐在前排的議員幾乎都沒有佩戴口罩，而後排議員的佩戴率則比較高。據日經新聞網的解釋，議員對面坐的是幹部，或許沒戴的人是出於「戴口罩和幹部面對面不禮貌」的想法。

▲ 雖然新冠肺炎爆發，日本眾議院開會，坐前排的議員大部分不戴口罩。

在西方國，街上戴口罩的人更少。法國有確診案例後，不少民眾去搶購口罩，法國衛生署負責人傑羅姆．所羅門（Jerome Salomon）上周五曾向法國媒體強調說：「有病的人才戴口罩」。

西方強調注重個人衛生 重病才戴口罩

在疫情爆發後不久，美國不少衛生專家都強調，戴口罩並不能有效防止感染，只有洗手才是最佳的辦法。有在美國居留的華人解釋，美國人之所以不戴口罩是因為美國從小教育大家「感冒要用肥皂洗手」，除非是得了重病，才要戴口罩，因此「在美國戴口罩不被視為是防護措施」，對他們而言，感冒是要注意個人衛生、勤洗手，盡量不要出門，希望華人如果看到美國人「沒戴口罩」，可以體諒這個文化差異。

【武漢肺炎】美國專家：僅靠戴口罩 難阻疫情擴散

不過，話又說回來，特別是今次的新冠肺炎，感染的人初期病癥不明顯甚至沒有病癥，戴口罩不單是防止被感染，同樣也防範感染了會傳染給其他人。

同樣，香港不同於西方國家，人口密集得多，外國人更多居於獨立屋，人與人之間的密切接觸機會不多，例如沒有搭電梯的風險。香港如今並沒有大規模社區爆發，一個重要因素就是市民防疫做得好，在香港，上街還是戴上口罩更安全。

本報記者：高青

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響