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【新冠肺炎】中國境外移入確診增 北京廣東等地加強檢疫

社會熱點 11:15 2020/03/04

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中國通報境外移入的武漢肺炎病例增加，共有13名自境外歸來的中國人確診。在境內的疫情趨緩後，為了防止境外移入病例，中國於各重要城市口岸加強檢疫措施。

根據浙江地方政府指出，8名在意大利倫巴底（Lombardy）大區同家餐廳工作的中國人，在浙江省被驗出確診武漢肺炎，他們上週才從意大利飛回中國。

8名在意大利倫巴底（Lombardy）大區同家餐廳工作的中國人，在浙江省被驗出確診武漢肺炎

此外，還有4名確診病例來自伊朗，其中2起在北京、2起在寧夏。另外1起深圳的確診病例，則是從英國旅遊回來時途經香港。

中國已經開始採取一系列措施，以防控制疫情的種種努力將因這些境外移入的病例付之一炬。北京市政府副秘書長陳蓓今表示，凡從韓國、義大利、伊朗、日本等疫情嚴重國家經北京口岸入境者，必須自我隔離14天。

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陳蓓說，如果目的地是北京，不論中國人、還是外國人，都要實行隔離觀察。在北京有固定居所者，納入社區防控體系，居家隔離觀察14天；在北京無固定居所者，安排到指定賓館集中醫學觀察14天。

廣東省官方宣布，將採取相同措施，但沒有明確指出是針對哪些國家。另外，根據中國國營媒體報導，上海將對擁有高確診病例數的國家採取相同規則。

境外進入丹東人士都需檢疫

位於北韓邊界的丹東市官方宣布，自境外進入丹東的人都需檢疫。《環球時報》報道，中國今將透過包機載回受困在伊朗的中國民眾，特別是那些滯留在疫情最嚴重的科姆（Qom）市的中國人，而搭機者需要報名與付費，並強調這不是撤僑。

數百民眾上週從韓國抵達中國東部，但在兩架飛機上分別發現有民眾發燒後，一整批人隨後遭到隔離，迄今沒有傳出確診病例。

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