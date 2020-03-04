美國疫情蔓延華盛頓州再多3死　特朗普稱考慮限制更多國家入境

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情蔓延，華盛頓州通報，確診病例由前一天的18例增至27例，死亡人數增至9人。紐約也確診州內第2宗新冠肺炎病例，近期未造訪中國等嚴重疫區，未確定感染源。根據美國疾病管制暨預防中心，全美確診和尚待確診數有108例，包括出現在美國12州的60例，和從武漢及鑽石公主號郵輪撤回的48例。

稱華府行動速度超前於冠狀病毒疫情

不過，美國總統特朗普（Donald Trump）周二（3日）稱，華府行動速度超前於冠狀病毒疫情，未必無法避免病毒在美國蔓延。他提到早於2月初已下令對來自中國核心疫區發出旅行限制，「我們提前很早就禁止了，超前於疫情」。目前，死亡病例集中發生的西雅圖附近一護老機構，是美國冠狀病毒高發地點。

他在離開白宮前往位於馬里蘭州的國立衛生研究院途中對記者發表講話。該機構正在與製藥商合作，以加快冠狀病毒疫苗和抗病毒治療藥物的研發。

▲ 美國總統特朗普表示，正考慮對更多國家採取入境限制，但沒透露針對哪些疫情高發國家或地區。

特朗普並稱，可能考慮對疫情較嚴重的國家或地區進一步採取旅行限制，但沒有考慮限制國內出行。副總統彭斯（Mike Pence）周一表示，意大利和南韓已同意對從本國登機前往美國的所有旅客進行多次體溫檢查。而冠狀病毒疫苗可能會在6周內進行臨床試驗。

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美國未考慮降低中國商品關稅應對疫情

另外，武漢肺炎打擊經濟，美國財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，美國沒有考慮降低中國進口商品的關稅，以應對快速蔓延的冠狀病毒，但將根據形勢的發展考慮所有的選項。

「我們目前沒有考慮這個問題，但隨著事態的發展……我們將考慮所有我們認為重要的選項，以幫助中小企業和受影響的特定經濟領域。」他說，財政部的一個工作組正在調查受疫情影響的中小企業的情況。

責任編輯：伍樂

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